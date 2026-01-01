Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игорь Корнелюк
Киноафиша Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

16+
Возраст 16+

О концерте

Игорь Корнелюк с сольным концертом в Петербурге

Игорь Корнелюк, известный певец и композитор, продолжает радовать своих поклонников. С момента первого выхода на сцену в 1988 году, его популярность лишь растет. Вспоминая начало карьеры, нельзя не отметить его выступления на таких значимых конкурсах, как «Музыкальный ринг» и «Песня года». Именно благодаря песне «Билет на балет» талант Корнелюка стал широко известен.

Его путь к успеху начался в детстве, когда по настоятельной рекомендации окружающих он поступил в музыкальную школу, несмотря на сопротивление родителей. Образование продолжилось в училище и на композиторском отделении Ленинградской консерватории, где он защитил диплом на тему компьютерной симфонии. Это было в 1987 году, за год до триумфа на «Песне года».

Шлягеры Корнелюка, такие как «Дожди», «Милый» и «Возвращайся», быстро стали хитами, и вскоре он начал писать музыку для театров и кино. Среди его работ можно выделить такие известные проекты, как «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба» и «Бандитский Петербург». На предстоящем концерте зрители смогут услышать как новые, так и любимые композиции мастера.

Такую встречу с творчеством Игоря Корнелюка не стоит пропускать! Гарантированы положительные эмоции и незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Игорь Корнелюк

Помощь с билетами
В других городах
Март
Июнь
15 марта воскресенье
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2900 ₽
27 июня суббота
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2900 ₽

В ближайшие дни

Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
26 марта в 21:10 Стендап-клуб на Белинского
от 690 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
15 марта в 15:30 Stage Standup Club
от 1290 ₽
Spark. Acoustic tribute to Linkin Park
6+
Рок Акустика
Spark. Acoustic tribute to Linkin Park
14 марта в 19:00 Douglas
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше