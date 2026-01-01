Игорь Корнелюк с сольным концертом в Петербурге

Игорь Корнелюк, известный певец и композитор, продолжает радовать своих поклонников. С момента первого выхода на сцену в 1988 году, его популярность лишь растет. Вспоминая начало карьеры, нельзя не отметить его выступления на таких значимых конкурсах, как «Музыкальный ринг» и «Песня года». Именно благодаря песне «Билет на балет» талант Корнелюка стал широко известен.

Его путь к успеху начался в детстве, когда по настоятельной рекомендации окружающих он поступил в музыкальную школу, несмотря на сопротивление родителей. Образование продолжилось в училище и на композиторском отделении Ленинградской консерватории, где он защитил диплом на тему компьютерной симфонии. Это было в 1987 году, за год до триумфа на «Песне года».

Шлягеры Корнелюка, такие как «Дожди», «Милый» и «Возвращайся», быстро стали хитами, и вскоре он начал писать музыку для театров и кино. Среди его работ можно выделить такие известные проекты, как «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба» и «Бандитский Петербург». На предстоящем концерте зрители смогут услышать как новые, так и любимые композиции мастера.

Такую встречу с творчеством Игоря Корнелюка не стоит пропускать! Гарантированы положительные эмоции и незабываемые впечатления.