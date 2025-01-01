Эксклюзивный концерт Игоря Корнелюка в Москве

Игорь Корнелюк – знаменитый советский и российский композитор, певец и автор множества популярных песен. Его творчество знакомо миллионам, ведь многие произведения давно стали классикой отечественной эстрады и кинематографа.

Знаковые произведения

Наибольшую известность Корнелюку принесли такие песни, как Дожди , Возвращайся , Город, которого нет , а также Билет на балет . Его саундтреки к культовым фильмам и сериалам, таким как Бандитский Петербург , Мастер и Маргарита и Идиот , становятся неотъемлемой частью культурного наследия страны. Удивительная мелодичность и проникновенные тексты его произведений делают их востребованными и сегодня.

Творчество и достижения

Корнелюк активно работает в кино, театре и на телевидении и является членом Союза Композиторов и Союза Кинематографистов России. В 2007 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации . По сей день он продолжает выступать с концертами и гастролировать как по России, так и за её пределами.

Концерт в Академ Джаз Клубе