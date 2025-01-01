Игорь Корнелюк – знаменитый советский и российский композитор, певец и автор множества популярных песен. Его творчество знакомо миллионам, ведь многие произведения давно стали классикой отечественной эстрады и кинематографа.
Наибольшую известность Корнелюку принесли такие песни, как
Дожди,
Возвращайся,
Город, которого нет, а также
Билет на балет. Его саундтреки к культовым фильмам и сериалам, таким как
Бандитский Петербург,
Мастер и Маргарита и
Идиот, становятся неотъемлемой частью культурного наследия страны. Удивительная мелодичность и проникновенные тексты его произведений делают их востребованными и сегодня.
Корнелюк активно работает в кино, театре и на телевидении и является членом Союза Композиторов и Союза Кинематографистов России. В 2007 году ему было присвоено звание
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. По сей день он продолжает выступать с концертами и гастролировать как по России, так и за её пределами.
Сегодня Игорь Корнелюк живёт и творит в Санкт-Петербурге, однако специально для своих поклонников в Москве он проведёт эксклюзивный концерт в
Академ Джаз Клубе. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением всеми любимых хитов и ощутить неповторимую атмосферу музыкального вечера от легендарного композитора и певца.