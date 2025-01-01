Меню
Игорь Корнелюк
Билеты от 3000₽
Киноафиша Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивный концерт Игоря Корнелюка в Москве

Игорь Корнелюк – знаменитый советский и российский композитор, певец и автор множества популярных песен. Его творчество знакомо миллионам, ведь многие произведения давно стали классикой отечественной эстрады и кинематографа.

Знаковые произведения

Наибольшую известность Корнелюку принесли такие песни, как Дожди, Возвращайся, Город, которого нет, а также Билет на балет. Его саундтреки к культовым фильмам и сериалам, таким как Бандитский Петербург, Мастер и Маргарита и Идиот, становятся неотъемлемой частью культурного наследия страны. Удивительная мелодичность и проникновенные тексты его произведений делают их востребованными и сегодня.

Творчество и достижения

Корнелюк активно работает в кино, театре и на телевидении и является членом Союза Композиторов и Союза Кинематографистов России. В 2007 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. По сей день он продолжает выступать с концертами и гастролировать как по России, так и за её пределами.

Концерт в Академ Джаз Клубе

Сегодня Игорь Корнелюк живёт и творит в Санкт-Петербурге, однако специально для своих поклонников в Москве он проведёт эксклюзивный концерт в Академ Джаз Клубе. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением всеми любимых хитов и ощутить неповторимую атмосферу музыкального вечера от легендарного композитора и певца.

Купить билет на концерт Игорь Корнелюк

Октябрь
Ноябрь
31 октября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3000 ₽
1 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 3500 ₽

