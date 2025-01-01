Игорь Корнелюк на сцене в Технике Безопасности

Всеми любимый певец и композитор Игорь Корнелюк вновь порадует своих поклонников. Концерт состоится на сцене Техники Безопасности и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Легендарные хиты и культовые мелодии

Корнелюк — не только обладатель уникального голоса, но и выдающийся композитор. Его хиты звучат на протяжении нескольких десятилетий во всех уголках страны. Многие из них стали по-настоящему легендарными. Песни Игоря исполняли такие звезды, как Михаил Боярский, Анне Вески, Эдита Пьеха и Филипп Киркоров.

Музыка для кино

Музыка Корнелюка прекрасно известна не только на концертах, но и в кино. Его композиции звучат в культовых фильмах и сериалах, таких как «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Русский перевод» и «Тарас Бульба». Особое внимание стоит уделить культовой песне «Город, которого нет», ставшей саундтреком к знаменитому сериалу «Бандитский Петербург».

Не упустите возможность

Приготовьтесь к теплой атмосфере настоящего музыкального праздника. Концерт Игоря Корнелюка — это шанс насладиться невероятным талантом любимого исполнителя в компании друзей. Выбирайте места и бронируйте билеты заранее, ведь это событие никого не оставит равнодушными!