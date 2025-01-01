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Игорь Корнелюк
Билеты от 7500₽
Киноафиша Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте/спектакле

Игорь Корнелюк в баре «Петтер»

Игорь Корнелюк, один из самых ярких представителей российской музыки, выступит с концертом в уютном столичном баре «Петтер». Это событие станет настоящим подарком для поклонников его творчества.

Камерная атмосфера для глубокого погружения

Бар «Петтер» славится своей камерной атмосферой, которая идеально подходит для того, чтобы полностью погрузиться в мир музыки Игоря Корнелюка. Приятное оформление зала создает атмосферу уюта, а лучшие вина и гастрономические шедевры от шеф-повара позволят зрителям насладиться не только музыкой, но и изысканными блюдами.

Не упустите шанс

Не упустите уникальную возможность прикоснуться к прекрасному и провести вечер в компании замечательной музыки. Билеты на концерт уже доступны для покупки на официальном сайте бара «Петтер».

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 7500 ₽

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