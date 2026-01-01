Игорь и Полина Ямпольские. New Orleans Dreamers
Билеты от 1200₽
12+
New Orleans Dreamers: концерт, вдохновленный джазом

Игорь и Полина Ямпольские представляют свой новый проект New Orleans Dreamers. Это концерт, который перенесет зрителей в колыбель джаза, наполненный музыкальной свободой, житейской мудростью и магией вуду.

Зрители смогут насладиться свирепыми ритмами марширующих ансамблей, игривым мамбо и яркими импровизациями. Уникальное сочетание музыкального исполнения и танца обеспечивается искусным конферансом, виртуозным tap dance, игрой на стиральной доске и танцами с бубном.

Игорь и Полина Ямпольские – джазовые музыканты и танцовщики, каждый из которых приносит свой уникальный вклад в проект. Игорь является профессиональным барабанщиком, а Полина – хореографом-постановщиком и педагогом. Их знакомство произошло в 2012 году, когда в ходе совместной работы они начали перенимать мастерство друг у друга и создали уникальный дуэт. Их стиль соединяет в себе хореографию и ритмы, что делает выступление неповторимым.

Оба музыканта широко известны в джазовой среде, а также востребованы как педагоги свинговых танцев и музыки. Их дуэт отражает беззаветную любовь к джазу, сочетая добрые традиции 20-го века и современную отточенность 21-го века. Тэп-денс, представленный в концерте, считается настоящим чудом хореографии и одним из самых музыкальных танцев на свете.

Июнь
Июль
4 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1200 ₽
2 июля четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1200 ₽

