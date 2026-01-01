Оповещения от Киноафиши
Игорь Дмитриев «Эни генэ»
Игорь Дмитриев «Эни генэ»

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Игоря Дмитриева в Филармонии имени Габдуллы Тукая

Филармония имени Габдуллы Тукая открывает свои двери для поклонников живой музыки на концерте Игоря Дмитриева. Этот талантливый автор-исполнитель является обладателем престижных музыкальных премий ТМТВ и "Болгар радиосы". Его песни умеют вызывать широкий спектр эмоций — от радости до тревоги.

Особенностью концерта станет участие известных артистов. На сцену поднимутся Народный артист РТ Виль Усманов, а также Трио "Ямьле", Гелюс Хабибрахманов и Артур Хасанов. Это создает уникальную атмосферу, где каждый зритель сможет насладиться высоким уровнем исполнительства и глубиной музыкального выражения.

Концерт обещает стать ярким событием для ценителей эмоциональной музыки и талантливого исполнительства. Не упустите возможность провести вечер в компании замечательных музыкантов!

Исполнители
Дмитриев И

Октябрь
15 октября четверг
19:00
КДК им. Ленина Казань, Копылова, 2а
от 800 ₽

