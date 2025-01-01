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Игорь Бутман. Концерт в день рождения
Билеты от 3500₽
Киноафиша Игорь Бутман. Концерт в день рождения

Игорь Бутман. Концерт в день рождения

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

День Рождения Игоря Бутмана в Концертном Зале «Зарядье»

27 октября в Концертном Зале «Зарядье» состоится уникальное событие — концерт, посвящённый дню рождения Игоря Бутмана. Этот выдающийся саксофонист, народный артист России и бессменный лидер отечественного джаза, отмечает свой праздник на сцене, где его музыка говорит сама за себя.

Игорь Бутман — символ русского джаза

Игорь Бутман — не просто музыкант, это настоящая икона джазовой сцены. За его плечами — выступления на самых престижных площадках мира, от Нью-Йорка до Парижа, гастроли по Канаде, Китаю и Японии. Он делил сцену с легендами джаза, такими как Херби Хэнкок, Чик Кориа, Рэй Чарльз и Джордж Бенсон, чьи имена стали частью музыкальной истории.

Творческое единство

В этот вечер Игорь Бутман выйдет на сцену вместе с близкими друзьями и артистами, для которых джаз стал не просто работой, а частью жизни. Зрителей ожидают неожиданные музыкальные повороты, особые номера и уникальное звучание, создаваемое многолетним сотрудничеством. Это возможность услышать, как джаз говорит по-русски и на весь мир.

Культурное наследие

Вклад Игоря Бутмана в развитие джаза признан на международном уровне. Его оркестры — Трио, Квартет и Московский джазовый оркестр — стали визитной карточкой России на мировых фестивалях. Концерт в «Зарядье» — это не просто музыкальное событие, а символ единства джазовой традиции и русского музыкального темперамента.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где музыка соединит сердца и подарит всем присутствующим мгновения настоящего вдохновения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 3500 ₽

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