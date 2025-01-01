Меню
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
О концерте

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр: традиции клубных понедельников

Лучший биг-бэнд страны, возглавляемый талантливым саксофонистом Игорем Бутманом, продолжает свою уникальную традицию знаменитых клубных понедельников. Это шанс насладиться живой джазовой музыкой в уютной атмосфере, где каждый концерт становится настоящим событием.

О динамике выступлений

Выступления Московского джазового оркестра всегда полны энергии и вдохновения. Каждый музыкант мастерски владеет своим инструментом, а взаимодействие между участников создает неповторимый музыкальный опыт. Здесь каждый звук наполняется эмоциями, а каждый такт заставляет зрителей погружаться в мир джаза.

История клуба

Клубные понедельники стали знаковым событием для любителей джаза. Они не только вдохновляют музыкантов, но и привлекают зрителей, которые ценят живое исполнение. Исторически такие мероприятия помогают сохранить традиции джазовой музыки и дают возможность молодым талантам заявить о себе.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете насладиться как классическими джазовыми стандартами, так и новыми, оригинальными композициями. Игорь Бутман и его команда умеют удивлять, каждый раз принося что-то новое. Атмосфера доброжелательности и творчества делает каждое выступление поистине уникальным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Биг-бэнд готов предложить вам не только великолепное исполнение, но и заряд позитива и вдохновения! Посещение клубного понедельника — это отличный способ провести вечер в компании хорошей музыки и ярких эмоций.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
15 декабря понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
19 января понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
26 января понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
9 февраля понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
23 февраля понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
2 марта понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽
9 марта понедельник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽

