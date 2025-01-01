Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Игорь Бутман: Концерт в день рождения маэстро в Москве

27 октября в Зале Зарядье прозвучит музыка, которая не нуждается в представлении. Игорь Бутман — народный артист России, саксофонист с мировой известностью, композитор, продюсер и бессменный лидер отечественного джаза — отмечает свой день рождения на сцене и, как всегда, делает это красиво.

День рождения, насыщенный событиями

День рождения маэстро — не просто личный праздник. Это событие, в котором сплетаются десятилетия творчества, сотни коллабораций и тысячи километров музыкальных дорог. За плечами Игоря Бутмана — сцены Нью-Йорка и Парижа, гастроли по Канаде, Китаю, Японии, выступления с легендами мирового джаза: Херби Хэнкоком, Чиком Кориа, Рэем Чарльзом, Джорджем Бенсоном, Натали Коул и многими другими.

Живой культурный мост

Бутман — это не просто музыкант. Это живой культурный мост между Россией и миром, человек, объединивший джазовую традицию с русским музыкальным темпераментом. Его вклад признан на уровне крупнейших международных премий и институтов. Оркестры Игоря Бутмана — Трио, Квартет и Московский джазовый оркестр — стали визитной карточкой России на мировых фестивалях.

Музыкальное единство

В этот вечер на сцену вместе с Игорем Бутманом выйдут его близкие друзья — артисты, для которых джаз стал не просто профессией, а частью общего пути. Зрителей концерта ждут неожиданные музыкальные повороты, особые номера и живое, тёплое звучание, рождающееся только между теми, кто играл вместе не один год и говорит на одном языке — языке музыки.

Не просто праздник

Концерт в Зале Зарядье — это не просто праздник. Это момент, когда джаз говорит по-русски, а главное — звучит на всю планету.