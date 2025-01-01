Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Лучший биг-бэнд страны, возглавляемый выдающимся саксофонистом Игорем Бутманом, продолжает традицию знаменитых клубных понедельников. Это уникальная возможность для зрителей насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.
Каждый понедельник в клубе звучит джаз, который объединяет поколения. Игорь Бутман, известный своим мастерством и харизмой, приглашает зрителей окунуться в мир импровизации и музыкального волшебства. Его оркестр состоит из талантливых музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу.
Приходите на клубные понедельники, чтобы насладиться живым джазом и почувствовать атмосферу настоящего музыкального праздника. Убедитесь, что вы не пропустите это событие — вечер, наполненный энергией и эмоциями, ждет вас!