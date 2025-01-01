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Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
Билеты от 3000₽
Киноафиша Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр: Традиции клубных понедельников

Лучший биг-бэнд страны, возглавляемый выдающимся саксофонистом Игорем Бутманом, продолжает традицию знаменитых клубных понедельников. Это уникальная возможность для зрителей насладиться живой музыкой в уютной атмосфере.

О спектакле

Каждый понедельник в клубе звучит джаз, который объединяет поколения. Игорь Бутман, известный своим мастерством и харизмой, приглашает зрителей окунуться в мир импровизации и музыкального волшебства. Его оркестр состоит из талантливых музыкантов, которые создают неповторимую атмосферу.

Интересные факты

  • Игорь Бутман — не только музыкант, но и педагог, он активно поддерживает молодые таланты.
  • Московский джазовый оркестр был основан в 1994 году и с тех пор стал одним из самых уважаемых коллективов в стране.
  • В каждом концерте оркестра можно услышать как классические джазовые композиции, так и оригинальные произведения, написанные участниками коллектива.

Не упустите шанс!

Приходите на клубные понедельники, чтобы насладиться живым джазом и почувствовать атмосферу настоящего музыкального праздника. Убедитесь, что вы не пропустите это событие — вечер, наполненный энергией и эмоциями, ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 3000 ₽

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