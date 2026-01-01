Игорь Бутман 65. Юбилейный гала-концерт

Гала-вечер в честь Игоря Бутмана в Москве

27 октября 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится масштабный гала-вечер, посвященный 65-летию Народного артиста России, главного джазового посла страны и художественного руководителя Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Этот вечер обещает стать ярким событием в мире джаза.

Состав участников

Концерт соберет под одной крышей «созвездие виртуозов» — Московский джазовый оркестр, а также множество специальных гостей. Поздравить маэстро придут звезды мировой величины, ведущие российские джазмены и яркие молодые таланты. На сцене встретятся несколько поколений музыкантов, каждый из которых внесёт свою уникальную ноту в праздник.

Программа вечера

Зрителей ждут эксклюзивные номера и уникальные совместные импровизации. Атмосфера драйва и вдохновения, которая всегда сопровождает выступления Игоря Бутмана, будет чувствоваться в каждой ноте. Эта вечер не просто дань уважения, но и настоящая музыкальная феерия, которую не стоит пропускать.

Тур в честь юбилея

Гала-вечер в Кремле станет отправной точкой большого всероссийского тура, приуроченного к двум знаковым датам: 65-летию маэстро и 30-летию его легендарного альбома «Blues for 4». Это уникальная возможность увидеть артистов, которые играют важную роль в истории джаза, и насладиться истинным искусством.