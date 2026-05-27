Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Всеволод Тимофеев
Билеты от 0₽
Киноафиша Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Всеволод Тимофеев

Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Всеволод Тимофеев

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыкальный вечер в клубе «Эссе»

Игорь Бриль, Валерий Гроховский и Всеволод Тимофеев представляют своих студентов — пианистов. Эта традиция продолжается уже шесть лет и проводится в конце мая. Уважаемые педагоги Российской академии имени Гнесиных в сотрудничестве с клубом «Джаз Арт» организуют публичный предэкзамен студентов разных курсов.

На сцене клуба «Эссе» выступают молодые и талантливые пианисты с сольными и ансамблевыми программами. Многие из них уже имеют опыт концертных выступлений и участвуют в малых составах профессиональных музыкантов, а также в биг-бэндах.

Вход на мероприятие свободный, но следует помнить о минимальном заказе на одного человека: не менее 1500 рублей. Обратите внимание, что коллектив оставляет за собой право изменять состав исполнителей при условии сохранения художественной содержательности программы.

Купить билет на концерт Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Всеволод Тимофеев

Помощь с билетами
Май
27 мая среда
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

В ближайшие дни

Макс Ко. Проверочный концерт
18+
Юмор

Макс Ко. Проверочный концерт

14 июня в 18:00 КДК «Большевик»
от 1200 ₽
Рок-хиты на органе при свечах
12+
Рок Кавер Живая музыка

Рок-хиты на органе при свечах

25 июня в 20:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1200 ₽
Анастасия Лютова и Лютый Бэнд
6+
Джаз

Анастасия Лютова и Лютый Бэнд

6 июня в 21:00 Эссе
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше