Игорь Бриль, Валерий Гроховский, Всеволод Тимофеев

Музыкальный вечер в клубе «Эссе»

Игорь Бриль, Валерий Гроховский и Всеволод Тимофеев представляют своих студентов — пианистов. Эта традиция продолжается уже шесть лет и проводится в конце мая. Уважаемые педагоги Российской академии имени Гнесиных в сотрудничестве с клубом «Джаз Арт» организуют публичный предэкзамен студентов разных курсов.

На сцене клуба «Эссе» выступают молодые и талантливые пианисты с сольными и ансамблевыми программами. Многие из них уже имеют опыт концертных выступлений и участвуют в малых составах профессиональных музыкантов, а также в биг-бэндах.

Вход на мероприятие свободный, но следует помнить о минимальном заказе на одного человека: не менее 1500 рублей. Обратите внимание, что коллектив оставляет за собой право изменять состав исполнителей при условии сохранения художественной содержательности программы.