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Igonin
Билеты от 4000₽
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Igonin

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Концерт IGONIN в баре «Петтер»

19 декабря в 19:00 зрители смогут насладиться выступлением Михаила Игонина, более известного как IGONIN, солиста популярной группы «НА-НА». Мероприятие пройдет в уютном столичном баре «Петтер», который уже завоевал любовь публики.

Программа «Говорить о любви»

Концертная программа носит романтический характер и обещает погрузить зрителей в мир чувств и эмоций. IGONIN исполнит как известные хиты, так и новые композиции, которые обязательно тронут сердца слушателей. Этот вечер станет отличным поводом провести время с близкими и насладиться живой музыкой.

Интересные факты о баре «Петтер»

Бар «Петтер» известен своей уникальной атмосферой и качественным обслуживанием. Здесь часто проходят выступления различных артистов, и данный концерт станет одним из ярчайших событий этой зимы. Не упустите возможность посетить это место, которое объединяет любителей музыки и интересных мероприятий!

Приобретение билетов

Билеты на концерт IGONIN можно приобрести заранее, чтобы избежать очередей в день выступления. Рекомендуем забронировать места, так как интерес к мероприятию велик.

Ждем вас на незабываемом вечере в баре «Петтер»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 4000 ₽

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