Концерт IGONIN в баре «Петтер»

19 декабря в 19:00 зрители смогут насладиться выступлением Михаила Игонина, более известного как IGONIN, солиста популярной группы «НА-НА». Мероприятие пройдет в уютном столичном баре «Петтер», который уже завоевал любовь публики.

Программа «Говорить о любви»

Концертная программа носит романтический характер и обещает погрузить зрителей в мир чувств и эмоций. IGONIN исполнит как известные хиты, так и новые композиции, которые обязательно тронут сердца слушателей. Этот вечер станет отличным поводом провести время с близкими и насладиться живой музыкой.

Интересные факты о баре «Петтер»

Бар «Петтер» известен своей уникальной атмосферой и качественным обслуживанием. Здесь часто проходят выступления различных артистов, и данный концерт станет одним из ярчайших событий этой зимы. Не упустите возможность посетить это место, которое объединяет любителей музыки и интересных мероприятий!

Приобретение билетов

Билеты на концерт IGONIN можно приобрести заранее, чтобы избежать очередей в день выступления. Рекомендуем забронировать места, так как интерес к мероприятию велик.

Ждем вас на незабываемом вечере в баре «Петтер»!