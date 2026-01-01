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Игезәк/Двойник
Киноафиша Игезәк/Двойник

Спектакль Игезәк/Двойник

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Двойник»: рефлексия и история

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Двойник», действие которого разворачивается в Средние века на территории Великой страны. В центре сюжета два главных героя: Хан и Поэт. Их настолько схожи, что даже самые близкие не могут их различить.

Исторический контекст

Спектакль основан на известных летописях о правителях Золотой Орды. Исторические реалии, описанные в пьесе, были обогащены творческой фантазией автора — народного поэта Татарстана Ркаиля Зайдуллы. Он превращает их в метафизические размышления о человеческой природе, предназначении и свободе выбора.

Темы и мотивы

В «Двойнике» переплетаются глубокие философские темы: право выбора и слепой рок, политика и искусство, а также любовь и красота. Эти мотивы задают важные вопросы, которые, кажется, не в силах спасти мир, но заставляют задуматься о его будущем.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и многослойный спектакль, который обещает оставить след в сердцах зрителей. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Рамиль Гараев
В ролях
Ильдар Хайруллин
Рамиль Вазиев
Ляйсан Файзуллина
Минвали Габдуллин
Алмаз Сабирзянов
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