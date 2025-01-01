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Иеромонах Фотий
Киноафиша Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Всякое дыхание да хвалит Господа»

Священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря и регент монастырского хора, иеромонах Фотий представит зрителям свою новую программу «Всякое дыхание да хвалит Господа». Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для любителей духовной музыки.

Что ждет зрителей?

В программе иеромонаха Фотия будут звучать как любимые песни, так и новые произведения собственного сочинения. Зрители смогут насладиться гармонией духовной музыки, которая сочетает в себе элементы народного творчества и классических традиций.

Об артистe

Иеромонах Фотий — не только священнослужитель, но и талантливый артист, который стал известен благодаря своему участию и победе в шоу «Голос». Его уникальный голос и глубокое понимание музыки делают каждое выступление незабываемым.

Интересный факт

Пафнутьево-Боровский монастырь, где служит иеромонах Фотий, славится своей духовной атмосферой и богатой историей. Монастырь был основан в XV веке и стал важным центром православия в России.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события, которое наполнит ваши сердца радостью и гармонией!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 15 февраля
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
18:00 от 600 ₽

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