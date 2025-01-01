«Всякое дыхание да хвалит Господа»

Священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря и регент монастырского хора, иеромонах Фотий представит зрителям свою новую программу «Всякое дыхание да хвалит Господа». Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для любителей духовной музыки.

Что ждет зрителей?

В программе иеромонаха Фотия будут звучать как любимые песни, так и новые произведения собственного сочинения. Зрители смогут насладиться гармонией духовной музыки, которая сочетает в себе элементы народного творчества и классических традиций.

Об артистe

Иеромонах Фотий — не только священнослужитель, но и талантливый артист, который стал известен благодаря своему участию и победе в шоу «Голос». Его уникальный голос и глубокое понимание музыки делают каждое выступление незабываемым.

Интересный факт

Пафнутьево-Боровский монастырь, где служит иеромонах Фотий, славится своей духовной атмосферой и богатой историей. Монастырь был основан в XV веке и стал важным центром православия в России.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события, которое наполнит ваши сердца радостью и гармонией!