Иеромонах Фотий. Шум берёз

Концерт Иеромонаха Фотия «Шум берёз»

Музыкальный проект «Имена на все времена» с гордостью представляет концерт иеромонаха Фотия, который пройдет 13 ноября 2025 года в 19:00 в великолепном Зале Церковных Соборов. Этот концерт стал доброй традицией: каждый ноябрь поклонники творчества иеромонаха собираются, чтобы отпраздновать его день рождения.

Особая программа

Заглавием концерта стало одноименное произведение, написанное композитором К. Орбеляном на стихи поэта В. Лазарева. Песня «Шум берёз» олицетворяет чистоту природы, помыслов и человеческой души, а также настоящей любви. В ней звучат строки:

«Свет берёз, в моем сердце всегда этот свет берёз... По дорогам земным как любовь пронес, как любовь к нашей доброй Земле сквозь порывы гроз...»

В программе также будут представлены духовные песни, легендарные романсы, песни военных лет и авторские произведения. Выступления иеромонаха Фотия всегда отличаются высоким качеством и служат гимном настоящему искусству.

Творчество иеромонаха Фотия

Иеромонах Фотий, победитель телепроекта «Голос-4», известен своим целебным голосом, который исцеляет душевные раны. Его творчество наполнено добротой, общением с прекрасными людьми и звучанием доброй музыки. Через свои выступления он стремится донести до зрителей высокие духовные ценности.

Фотий с равным успехом исполняет духовную, классическую и эстрадную музыку. Каждое его выступление — это не просто концерт, а форма служения Богу через музыку и стихи. Его творчество высокодуховно, независимо от музыкальной формы — будь то классический романс, лирическая баллада или авторская песня.

Оркестровое сопровождение

Концерт пройдет в сопровождении камерного оркестра и фортепиано, что добавит особую атмосферу и глубину исполнения. Не упустите возможность погрузиться в мир истинного музыкального искусства!