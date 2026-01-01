Иеромонах Фотий. Малиновый звон

Концерт Иеромонаха Фотия "Малиновый звон" в Санкт-Петербурге

Музыкальный проект «Имена на все времена» представляет концерт победителя телепроекта «Голос-4» иеромонаха Фотия. Мероприятие пройдет в концертном зале «У Финляндского» в Санкт-Петербурге 12 ноября 2026 года в 19:00.

Иеромонах Фотий завоевал сердца зрителей благодаря своему целебному голосу, способному исцелять душевные раны. Его концерты напоминают встречу с родником, из которого струится чистая вода. Творчество Фотия наполнено добрыми смыслами и общением с добрыми людьми.

Этот концерт станет особенно знаковым, так как он объединяет два повода для празднования: день рождения и 10-летие победы исполнителя на проекте «Голос».

Заглавная песня и программа концерта

Заглавием концерта стала одна из самых красивых песен XX века — «Малиновый звон», написанная композитором Александром Морозовым на стихи Анатолия Поперечного. Эта песня повествует о родительском доме, духовности и любви к родной земле.

Каждая песня в программе, будь то духовная или современная лирическая, наполнена особым светом и смыслом. Зрители смогут услышать такие известные композиции, как «Чистые пруды», «Монолог», «Жизнь моя», «Гляжу в озера синие», «Мой дельтаплан» и другие, которые в исполнении иеромонаха Фотия обретают новый философский смысл.

Искусство и духовность

Выступления иеромонаха Фотия отличаются отсутствием игры на публику; каждое из них — это гимн настоящему искусству. Он успешно исполняет как духовную, так и классическую, эстрадную музыку, предлагая слушателям высокое искусство, наполненное светом и глубиной.

Творчество Фотия — это не просто музыка, это форма служения Богу. Каждая песня, независимо от жанра, говорит о высокой духовности, которая пронизывает его искусство. Приходите на концерт и откройте для себя мир музыки и вдохновения.

Рекомендуемый возраст: 6+