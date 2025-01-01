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Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения
Киноафиша Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения

Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Добрый концерт в день рождения иеромонаха Фотия

Его голос называют целебным и исцеляющим душевные раны. На концерты иеромонаха Фотия зрители приходят как к роднику с чистой водой. Творчество исполнителя наполнено добрыми смыслами, общением с добрыми людьми и звучанием доброй музыки.

11 ноября 2025 года в 19:00 в невероятно красивом концертном зале «У Финляндского» состоится «Добрый концерт в день рождения» победителя телепроекта «Голос-4» иеромонаха Фотия. В программе прозвучат песни отечественных композиторов, духовные песни, легендарные романсы, песни военных лет и авторские произведения.

Искусство вне времени

Выступления иеромонаха Фотия лишены игры на публику. Каждое его выступление — это знак качества и гимн настоящему искусству. Разносторонний и тонкий художник, он с равным успехом исполняет духовную, классическую и эстрадную музыку. Через свое творчество иеромонах Фотий несет людям не просто высокое искусство, но и высокую духовность.

Музыка как служение

Неважно, в какую музыкальную форму облечена та или иная песня — классический романс, лирическая баллада, авторская или эстрадная песня, духовный кант — все творчество исполнителя сконцентрировано на высокой духовности как текстов, так и музыки. Поэтому его сценическое музыкальное творчество — это одна из форм служения Богу через музыку и стихи.

Гости концерта

В концерте примет участие петербургский струнный ансамбль «Пушкин-квартет» и московский пианист-виртуоз Александр Тевелёв. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей качественной музыки.

Не упустите возможность насладиться высоким искусством и погрузиться в атмосферу духовности и добра!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения Иеромонах Фотий. Добрый концерт в день рождения

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