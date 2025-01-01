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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы idst: «Последний день августа» в клубе 16 тонн Арбат

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт группы idst под названием «Последний день августа». Этот вечер станет не просто музыкальным представлением, а настоящей встречей с любимыми мелодиями и историями, которые трогают за живое.

Ламповый звук и уютная атмосфера

Группа idst обещает перенести зрителей в мир лампового звучания уютной акустики. Это отличный способ подвести итоги лета и настроиться на осеннее вдохновение. Каждая композиция — это маленькая история о любви, фантазиях и взрослении, что делает их выступление особенно близким и актуальным для слушателей.

Концерт по заявкам

Вечер пройдет в формате концерта по заявкам. Слушатели смогут выбрать треки, которые они хотят услышать, в обмен на свои истории из зала. Это создаст уникальную атмосферу взаимодействия между музыкантами и публикой, где каждый сможет стать частью шоу.

Не упустите возможность

Не пропустите этот яркий музыкальный вечер! Подготовьте свои истории и приходите на встречу с idst, чтобы вместе насладиться музыкой и поделиться своими переживаниями. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет почувствовать себя частью большой музыкальной семьи.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 800 ₽

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