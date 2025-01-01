Идоменей, царь Критский

Опера Вольфганга Амадея Моцарта в концертном исполнении

«Музыка в моей опере – для людей любого рода, за исключением длинноухих» – так с гордостью писал Вольфганг Амадей Моцарт своему отцу Леопольду о «Идоменее». Судьба этой оперы оказалась непростой: успешная премьера в 1781 году, немногочисленные постановки в XIX веке и неутешительный вердикт знатоков в начале XX столетия – музыка гениальная, но традиционный жанр итальянской оперы-сериа безнадежно устарел. Лишь во второй половине прошлого века началось возрождение «Идоменея», и к нашему времени он вернулся на сцены театров.

Сюжет и тематика

Предание о критском царе, едва не принесшем в жертву богу Посейдону своего единственного сына, трактуется как психологическая драма, античная трагедия, моральная притча, пьеса о конфликте поколений, а также как сюрреалистический спектакль о взаимоотношениях смертных с потусторонними силами и остроактуальный политический памфлет.

Музыка и новаторство

«Идоменей» – одно из самых смелых и новаторских произведений Моцарта. Композитор не разрушает жанровый канон, но преобразует его изнутри. Увертюра к опере-сериа, насыщенная трубами и литаврами, становится не просто помпезным вступлением, а страстной поэмой о противостоянии рока и жертвы.

Опера-сериа состоит в основном из вереницы арий и изредка вкрапленных ансамблей. Моцарт превращает подобный «концерт в костюмах» в ряд психологических портретов и драматических диалогов. Внешне кроткая, но нравственно твердая пленница Илию невозможно спутать с яростной, однако тоже глубоко страдающей Электрой. Стоическое благородство Идаманта носит совсем не ходульный характер: юный царевич полон чисто юношеского максимализма. Мрачные бездны в душе Идоменея озаряются его неподдельной любовью к сыну.

Трагический масштаб и хоровые эпизоды

Контрасты в музыке Моцарта ярко проявляются в ансамблях, особенно в терцете из второго акта и квартете из третьего акта, где у каждого из героев своя мера страдания, а рок господствует над каждым. Хоровые эпизоды придают «Идоменею» поистине трагический масштаб, особенно в сцене жертвоприношения из третьего акта. Здесь Моцарт откровенно ориентировался на оперы Глюка и, возможно, даже превзошел старшего мастера в остроте драматических переживаний.

Развязка и философия

Традиционная счастливая развязка с «богом из машины» также не является простой данью оперным условностям. В ней звучит искренняя вера Моцарта в то, что истинные боги справедливы и милосердны, а судьба не столь уж слепа, как это иной раз кажется.