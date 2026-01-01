Яркие звезды на Idol Music Awards в Москве

На сцене клуба Base состоится ежегодная музыкальная премия Idol Music Awards. Это событие объединит самых ярких представителей российского шоу-бизнеса и молодых артистов, которые уже обрели свою армию поклонников.

Номинанты и выступающие

В этом году в числе номинантов и участников премии выступят известные личности, такие как:

Ида Галич

Павел Воля

Ляйсан Утяшева

Дмитрий Маликов

Юлианна Караулова

Полина Гагарина

Влад Бумага

Анна Хилькевич

Zivert

Джиган

Оксана Самойлова

Екатерина Варнава

Рузиль Минекаев

Аня Покров

Саша Стоун

Milana Star

Алексей Жидковский

Artik & Asti

Карина Мурашкина

Amirchik

Наташа Гасанханова

Мария Погребняк

Юлия Годунова

Юля Пушман

Милана Хаметова

и многие другие.

Каждый из них внес свой вклад в музыкальную культуру страны, и их выступления обещают стать настоящим праздником для зрителей.

Что ожидать от премии?

Idol Music Awards - это не просто награждение, но и красочное шоу, где вас ждут яркие номера, неожиданные коллаборации и, конечно, возможность увидеть своих любимцев на одной сцене. Приходите и станьте частью этого музыкального события, которое подарит вам множество эмоций и незабываемых впечатлений.