Idol Music Awards
О концерте

Яркие звезды на Idol Music Awards в Москве

На сцене клуба Base состоится ежегодная музыкальная премия Idol Music Awards. Это событие объединит самых ярких представителей российского шоу-бизнеса и молодых артистов, которые уже обрели свою армию поклонников.

Номинанты и выступающие

В этом году в числе номинантов и участников премии выступят известные личности, такие как:

  • Ида Галич
  • Павел Воля
  • Ляйсан Утяшева
  • Дмитрий Маликов
  • Юлианна Караулова
  • Полина Гагарина
  • Влад Бумага
  • Анна Хилькевич
  • Zivert
  • Джиган
  • Оксана Самойлова
  • Екатерина Варнава
  • Рузиль Минекаев
  • Аня Покров
  • Саша Стоун
  • Milana Star
  • Алексей Жидковский
  • Artik & Asti
  • Карина Мурашкина
  • Amirchik
  • Наташа Гасанханова
  • Мария Погребняк
  • Юлия Годунова
  • Юля Пушман
  • Милана Хаметова
  • и многие другие.

Каждый из них внес свой вклад в музыкальную культуру страны, и их выступления обещают стать настоящим праздником для зрителей.

Что ожидать от премии?

Idol Music Awards - это не просто награждение, но и красочное шоу, где вас ждут яркие номера, неожиданные коллаборации и, конечно, возможность увидеть своих любимцев на одной сцене. Приходите и станьте частью этого музыкального события, которое подарит вам множество эмоций и незабываемых впечатлений.

10 июня среда
19:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 5000 ₽

