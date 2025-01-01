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Спектакль Идите и показывайте

Постановка
Театр на Литейном 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ностальгия по эпохе

Создатели спектакля приглашают зрителей заглянуть на «Голубой огонек». Новый год 1963 года в преддверии хрущёвской оттепели — это время, наполненное иронией, забавой и ностальгией. Спектакль предлагает уникальный взгляд на достижения народного хозяйства, покорение космоса и социалистический реализм в искусстве.

Исторический контекст

Взгляд драматурга выхватывает из череды событий одно и задерживается на нём чуть дольше. Так, 1 декабря 1962 года Н. С. Хрущёв посетил выставку, посвящённую 30-летию Московского Союза художников. Его реакция на некоторые работы была крайне негативной: разгневанный глава государства потребовал исключить авторов этих произведений из Союза художников. Однако выяснилось, что многие из них даже не состояли в этом Союзе.

Структура спектакля

Автор пьесы Алексей Житковский не добавил ни единого слова от себя; текст состоит из материалов журнала «Огонёк» и газеты «Правда», стенограммы посещения выставки Хрущёвым и воспоминаний художников. Спектакль наполнен музыкой, юмором и трогательными ностальгическими моментами, а также прекрасными песнями из 60-х годов.

Мыслям о искусстве

Дмитрий Егоров, один из создателей спектакля, поделился своими размышлениями: «Для меня этот спектакль — размышление о том, где границы дозволенного в искусстве, где начинается и заканчивается наше понимание искусства, кто вправе его судить, а кто нет, нужно ли вообще его судить?» Эти вопросы поднимают важные темы, актуальные и в наше время.

Приглашаем вас на спектакль «Голубой огонек» — уникальную возможность погрузиться в атмосферу 60-х и задуматься о вечных вопросах искусства.

Режиссер
Дмитрий Егоров
В ролях
Игорь Ключников
Сергей Гамов
Полина Воронова
Любовь Ельцова
Мария Иванова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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