Спектакль Идите и показывайте

Ностальгия по эпохе

Создатели спектакля приглашают зрителей заглянуть на «Голубой огонек». Новый год 1963 года в преддверии хрущёвской оттепели — это время, наполненное иронией, забавой и ностальгией. Спектакль предлагает уникальный взгляд на достижения народного хозяйства, покорение космоса и социалистический реализм в искусстве.

Исторический контекст

Взгляд драматурга выхватывает из череды событий одно и задерживается на нём чуть дольше. Так, 1 декабря 1962 года Н. С. Хрущёв посетил выставку, посвящённую 30-летию Московского Союза художников. Его реакция на некоторые работы была крайне негативной: разгневанный глава государства потребовал исключить авторов этих произведений из Союза художников. Однако выяснилось, что многие из них даже не состояли в этом Союзе.

Структура спектакля

Автор пьесы Алексей Житковский не добавил ни единого слова от себя; текст состоит из материалов журнала «Огонёк» и газеты «Правда», стенограммы посещения выставки Хрущёвым и воспоминаний художников. Спектакль наполнен музыкой, юмором и трогательными ностальгическими моментами, а также прекрасными песнями из 60-х годов.

Мыслям о искусстве

Дмитрий Егоров, один из создателей спектакля, поделился своими размышлениями: «Для меня этот спектакль — размышление о том, где границы дозволенного в искусстве, где начинается и заканчивается наше понимание искусства, кто вправе его судить, а кто нет, нужно ли вообще его судить?» Эти вопросы поднимают важные темы, актуальные и в наше время.

Приглашаем вас на спектакль «Голубой огонек» — уникальную возможность погрузиться в атмосферу 60-х и задуматься о вечных вопросах искусства.