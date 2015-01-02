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Идиотология
Билеты от 1200₽
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Спектакль Идиотология

Экспериментальная эстетская постановка «Идиота» Достоевского
Постановка
Электротеатр Станиславский 18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам текстов Фёдора Достоевского и Готфрида Лейбница

Дебютный спектакль молодого режиссера Клима Козинского основывается на композиции из двух текстов: романа Федора Достоевского «Идиот» и философского труда Готфрида Лейбница «Монадология» (1714). Эта работа объединяет литературу и философию, создавая многослойный контекст для размышлений о жизни и духе.

Философские идеи
В своем трактате Лейбниц формирует модель идеального мира, где в центре располагается душа, или монада. Он утверждает, что, постигнув мир с помощью разума, душа развивается и восходит к своему Творцу. Однако философские догмы часто разрушают жизнь, когда пытаются её охватить. Душа не может воплотить свои мечты о жизни, оставаясь в плену идеального знания. Это столкновение порождает войну, охватывающую весь мир.

Персонаж князя Мышкина
Князь Мышкин, центральная фигура спектакля, стремится объединить мир божественного закона и мир земной жизни. Возникает вопрос: является ли он гением или «идиотом», страдающим от слепоты души? Его попытки изменить природу вещей и пробудить воспоминания души о божественных принципах ведут к разрушению привычного порядка.

Сценография и символика
Текст Лейбница в спектакле не произносится, но его идеи вплетены в музыкальную структуру. Сюжетные перипетии романа Достоевского обрамлены философскими темами, создавая контраст. Библия, которую держит Аглая Епанчина, оказывается простой телефонной книжкой, символизируя утрату духовного смысла.

Визуальное восприятие
Сценография, выполненная в монохромной палитре и отсылающая к живописи Рене Магритта, отражает путешествие души от темного состояния через анилиновую ажиотацию к ровному состоянию, акцентируя внимание на внутреннем мире персонажей и их стремлениях.

 

Режиссер
Клим Козинский
В ролях
Павел Кравец
Денис Бургазлиев
Елена Морозова
Анна Даукаева
Олег Бажанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽
15 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология Идиотология

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