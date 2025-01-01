Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идиот
Киноафиша Идиот

Спектакль Идиот

Постановка
Странник 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Идиот» в православном театре «Странник»

Спектакль «Идиот» основан на самом пронзительном и таинственном романе Ф. М. Достоевского о любви. В центре сюжета — князь Мышкин, возвращающийся в Петербург после лечения в швейцарской клинике. На фоне его идеальных стремлений разворачивается конфликт с окружением, которое не понимает его целей и идеалов. Эта история о любви и страсти, самопожертвовании и ненависти настоятельно требует внимания зрителей.

О постановке

Режиссер спектакля — известный театральный постановщик, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». Его уникальный подход к классике позволяет интерпретировать знакомые сюжеты в новом свете, что привлекает широкую аудиторию.

Почему стоит посетить

Спектакль «Идиот» — это не просто очередная адаптация классического романа. В постановке используются инновационные театральные приемы, которые делают её особенно интересной для любителей экспериментального театра. Зрители смогут увидеть привычных героев в неожиданном ракурсе, что заставит задуматься над глубинами человеческой природы.

Кому будет интересно

Это событие окажется привлекательным не только для почитателей классической литературы, но и для тех, кто интересуется психологическими драмами и философскими вопросами. Сюжетные линии о конфликте идеалов и реальности станут стимулом для размышлений о смысле жизни и природе человека.

Купить билет на спектакль Идиот

Помощь с билетами
В других городах
Январь
25 января воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16

Фотографии

Идиот Идиот

В ближайшие дни

Воскресение
18+
Драма
Воскресение
14 декабря в 18:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Муми-тролль и Рождество
0+
Детский Кукольный Детские елки
Муми-тролль и Рождество
24 декабря в 16:30 Karlsson Haus
от 1800 ₽
Спартак
12+
Балет
Спартак
16 января в 19:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше