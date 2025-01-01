Меню
Идиот
Киноафиша Идиот

Спектакль Идиот

Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Режиссер Александр Гостюхин
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Достоевский: В поисках преодоления зла. Спектакль в Краснодаре

Федор Михайлович Достоевский — один из величайших русских писателей, который искал пути преодоления зла в человеческой душе. Его работы проникнуты философскими размышлениями о природе человека и его борьбе со внутренними демонами. Особенно ярко это выражено в его произведениях, где каждый герой углубляется в лабиринты своего сознания.

Неравнодушные читатели

Достоевский создает настолько живые и сложные образы, что его произведения не могут оставить читателей равнодушными. Каждый сталкивается с «роковыми» проблемами, актуальность которых не угасает с течением времени. Изучая его тексты, зритель оказывается вовлечён в глубокие психологические конфликты, заставляющие задуматься о человеческой природе.

Психология и сопереживание

Писателя по праву называют настоящим «психологом пера». Его способность сопереживать каждому своему персонажу делает его творчество поистине уникальным. Каждый конфликт, описанный Достоевским, отражает не только личные трагедии, но и универсальные человеческие переживания, с которыми сталкиваются люди по всему миру.

Приглашаем вас в мир Достоевского — мир глубоких чувств и философских исканий, который, безусловно, оставит след в вашей душе.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 4 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
17:00
Краснодар, 5 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
17:00 от 2000 ₽
Краснодар, 6 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
17:00
Краснодар, 7 сентября
Краснодарский молодежный театр Краснодар, Митрофана Седина, 28
17:00

