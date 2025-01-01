Меню
Идиот
Киноафиша Идиот

Спектакль Идиот

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Рэп-мюзикл «Идиот»: встреча классики и современности

Приглашаем вас на уникальный спектакль — рэп-мюзикл «Идиот», созданный по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Этот проект представляет собой свежую интерпретацию классической русской литературы в современном формате, который близок и понятен молодёжи.

Музыка и текст

Специально для спектакля поэт Лев Киселев написал 10 оригинальных треков в стиле рэп. Эти композиции бережно передают содержание романа, создавая живую связь между классикой и современным зрителем. Рэп-тексты органично сочетаются с ритмичными битами, что делает спектакль динамичным и захватывающим.

Сценография и хореография

Современное художественное оформление сцены, минималистичная сценография и монохромные костюмы усиливают атмосферу спектакля. Обилие гэгов и выбеленные лица-маски подчеркивают карнавальную природу романа «Идиот». Как заметил Михаил Бахтин, «в этом романе карнавализация проявляется одновременно и с большой внешней наглядностью, и с огромной внутренней глубиной карнавального мироощущения».

Оригинальные решения режиссера

Режиссер Захар Насакин переработал текст романа, усилив ощущение «мира наизнанку», которое заложено автором. В спектакле он выделяет сюжетные линии, актуальные для современного зрителя, и предлагает множество оригинальных решений. Например, персонаж Лукьян Тимофеевич Лебедев, который в романе является второстепенным и фактически пересказчиком истории душевнобольного князя, в спектакле представлен в формате женского трио — «трио лебедей», состоящего из светских дам.

Не упустите возможность!

Спектакль «Идиот» — это не просто театральная постановка, а погружение в мир Достоевского через призму современных музыкальных и театральных форм. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Режиссер
Захар Насакин
В ролях
Сергей Рогачков
Кристина Ковалюк
Карина Мостовая
Денис Криштопов

28 ноября
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
19:00 от 1500 ₽

