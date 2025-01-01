Театральный эксперимент: «Иди-от» Клима в Омской драме

Пьеса Клима «Иди-от» — это сложный текст, который может быть успешно поставлен лишь немногими артистами. Однако в Омском драматическом театре есть актеры, способные справиться с этой задачей, и это само по себе является весомым поводом для посещения спектакля.

Эксперимент на малой сцене

Спектакль будет представлен на малой сцене, что открывает перед творческой командой широкие возможности для экспериментов. Это «театр не для всех», а скорее для тех, кто не боится погрузиться в философские размышления вместе с автором и актерами.

Темы для размышлений

«Иди-от» затрагивает вечные темы: предательство, совесть, искупление, смысл жизни и судьбы мира. Эти вопросы будут подниматься в ходе действия, приглашая зрителей к глубокому анализу и осмыслению.

Режиссер Анатолий Ледуховский

Режиссером спектакля является Анатолий Ледуховский, известный своим нестандартным подходом и глубоким пониманием театрального искусства. Его постановка обещает стать настоящим событием для всех любителей философского театра.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. Спектакль «Иди-от» — это шанс задуматься над важнейшими вопросами человеческого существования.