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Ideя Fix. 18 лет группе
Билеты от 1600₽
Киноафиша Ideя Fix. 18 лет группе

Ideя Fix. 18 лет группе

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Тур в честь 18-летия группы в Рязани: не пропустите!

В этом году группа отмечает свой 18-летний юбилей и отправляется в масштабный тур по стране! Это уникальная возможность собраться вместе с поклонниками, чтобы поделиться эмоциями, поплакать и потанцевать. Вечера, полные музыки и ностальгии, обещают стать незабываемыми!

Новый альбом «Лирика»: откровения о любви

Одним из главных событий тура станет презентация недавно вышедшего альбома «Лирика». В этом альбоме группа рассказывает хронологическую историю разрушения любви и угасания чувств. Остроумные и едкие строки, наполненные воспоминаниями, уже успели завоевать сердца слушателей.

Как отмечают критики, «Лирика» возвращает к звуку, который был так любим в 2007 году. Грязные рифы и искренние фразы делают этот альбом настоящим событием в мире музыки.

Что ожидать на концертах?

На концертах зрителей ждет не только исполнение новых треков, но и любимые хиты, которые давно стали классикой. Приготовьтесь к мощным эмоциям и незабываемой атмосфере! Это будет тот самый вечер, когда можно отдаться музыке и забыть обо всем.

Не упустите шанс стать частью этого праздника! Следите за расписанием тура и покупайте билеты заранее, чтобы обеспечить себе место на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
19:00 от 1600 ₽

В других городах

Рязань, 27 сентября
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
19:00 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 1 ноября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 22 ноября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
19:00 от 1600 ₽
Челябинск, 23 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Африканские сказки
7 сентября в 16:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
1 сентября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
27 июля в 19:00 Жаровня
от 990 ₽
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