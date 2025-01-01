Ideя Fix. 18 лет группе

Тур в честь 18-летия группы в Рязани: не пропустите!

В этом году группа отмечает свой 18-летний юбилей и отправляется в масштабный тур по стране! Это уникальная возможность собраться вместе с поклонниками, чтобы поделиться эмоциями, поплакать и потанцевать. Вечера, полные музыки и ностальгии, обещают стать незабываемыми!

Новый альбом «Лирика»: откровения о любви

Одним из главных событий тура станет презентация недавно вышедшего альбома «Лирика». В этом альбоме группа рассказывает хронологическую историю разрушения любви и угасания чувств. Остроумные и едкие строки, наполненные воспоминаниями, уже успели завоевать сердца слушателей.

Как отмечают критики, «Лирика» возвращает к звуку, который был так любим в 2007 году. Грязные рифы и искренние фразы делают этот альбом настоящим событием в мире музыки.

Что ожидать на концертах?

На концертах зрителей ждет не только исполнение новых треков, но и любимые хиты, которые давно стали классикой. Приготовьтесь к мощным эмоциям и незабываемой атмосфере! Это будет тот самый вечер, когда можно отдаться музыке и забыть обо всем.

Не упустите шанс стать частью этого праздника! Следите за расписанием тура и покупайте билеты заранее, чтобы обеспечить себе место на концерте!