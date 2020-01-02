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Идеальный свидетель
Киноафиша Идеальный свидетель

Спектакль Идеальный свидетель

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Головокружительная история любви и верности с участием любимых артистов

С радостью анонсируем премьеру новой пьесы, написанной председателем Гильдии драматургов Петербурга Валентином Красногоровым. Спектакль под названием «Идеальный свидетель» представляет собой головокружительную историю о страсти, любви и верности.

О чем спектакль?

Это тонкая, трогательная и лирическая комедия, в которой завязка интригует с первых минут. Жених и невеста, волею обстоятельств, вынуждены столкнуться с незнакомцем и предложить ему стать свидетелем на их свадьбе. Чтобы немного развлечься, молодая пара вовлекает этого случайного встречного в свою игру. Однако, как это часто бывает, результат оказывается неожиданным.

Отношения между всеми тремя героями начинают накаляться, и эта встреча меняет судьбу каждого из них. Чистота души, интеллект и чуткость начинают торжествовать над рационализмом и сухой практичностью, что добавляет глубины и эмоциональной насыщенности спектаклю.

Заставляющие задуматься повороты сюжета

Спектакль наполнен множеством сюжетных поворотов, которые держат зрителя в состоянии волнительного ожидания до самого финала. Каждый поворот интригует и заставляет задуматься о природе человеческих отношений.

В ролях

В спектакле принимают участие заслуженный артист России Игорь Ливанов, Юлия Такшина и Павел Баршак. Их мастерство и харизма добавят ярких красок в эту увлекательную историю.

Не упустите возможность увидеть «Идеального свидетеля» на сцене! Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона.

Режиссер
Ирина Осинцова
В ролях
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Павел Баршак
Павел Баршак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 21 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 8 января
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
18:00 от 1600 ₽

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