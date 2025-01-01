Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальный свидетель
Киноафиша Идеальный свидетель

Спектакль Идеальный свидетель

16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Идеальный свидетель» в Уфе: комедия о судьбоносной встрече

«Идеальный свидетель» — это головокружительная история о страсти, любви и верности. Спектакль погружает зрителей в мир метаморфоз чувств и неожиданных поворотов в жизни, напоминая, что счастье нельзя запланировать — оно может случиться в самый неожиданный момент.

Сюжет

В центре сюжета оказывается жених и невеста, которые, волею обстоятельств, приглашает случайного прохожего стать свидетелем на их свадьбе. Чтобы разнообразить свою жизнь, молодая пара вовлекает незнакомца в игру, которая оборачивается весьма неожиданным образом. Эта встреча меняет судьбы всех героев. Чистота души, интеллект и способность к глубокым чувствам triumphируют над рационализмом и сухой практичностью.

Актерский состав

В спектакле зрителей ожидает яркое исполнение талантливых актеров:

  • Игорь Ливанов
  • Юлия Такшина
  • Павел Баршак

Интересные факты

Спектакль «Идеальный свидетель» волновал публику на различных фестивалях, получив признание за свою лирическую и трогательную подачу. Актеры не только играют, но и превращают каждую сцену в небольшое произведение искусства, в котором зрители могут увидеть отражение своих собственных переживаний.

Не упустите возможность стать свидетелями этой необычной истории, которая подарит вам много эмоций и задумок о любви и судьбе!

В ролях
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Павел Баршак
Павел Баршак

Купить билет на спектакль Идеальный свидетель

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1200 ₽

В ближайшие дни

6+
Детский
Морозко
21 декабря в 14:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1300 ₽
Старший сын
16+
Комедия
Старший сын
23 января в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 2500 ₽
Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка Мюзикл
Иисус Христос — суперзвезда
17 октября в 19:00 Башкортостан
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше