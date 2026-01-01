Спектакль Идеальный развод, или Операция «Лаванда»

Блистательная семейная комедия в Екатеринбурге

Во Дворце Молодёжи состоится долгожданная премьера спектакля по пьесе Алексея Щеглова. Режиссёр Владимир Виноградов представляет яркую комедию, в которой зрителей ждут остроумные ситуации и неожиданные повороты сюжета.

О сюжете

Главный герой — хитрый бизнесмен мистер Батлер, который всеми силами старается сохранить своё богатство во время развода с женой. Однако его план рушится из-за одной неосторожной детали, что провоцирует череду забавных недоразумений.

Звёздный состав

На сцене зрители увидят великолепный актерский состав: Елена Корикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадеев и Евгения Капралова. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, дополняя комедийную атмосферу спектакля.

Тема спектакля

Спектакль наглядно показывает, что идеальных браков не бывает, но бывает идеальный развод! Как сможет мистер Батлер справиться с возникающими трудностями и выбраться из водоворота нелепых ситуаций? Поможет ли ему богатство или, как утверждает старая пословица, всё решает любовь?

Почему стоит посетить спектакль

«Идеальный развод» — это не только комедия о сложности отношений, но и острый социальный комментарий о том, как деньги могут влиять на чувства. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю о жизни и любви, полной смеха и неожиданностей.