Спектакль Идеальный мужчина

Идеальный мужчина: комедия о любви и самоиронии

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» зрителей ждет спектакль по рассказам выдающихся русских сатириков Надежды Тэффи и Аркадия Бухова. Постановка «Демоническая Женщина» переносит нас в атмосферу изысканной эпохи, где главная героиня, эмансипированная и самостоятельная, открывает для себя мир романтики и самоиронии.

История о поисках любви

Героиня спектакля — умная и красивая женщина, которая живет в эпоху модерна, но хорошо знакома с стремлениями современных женщин. Она верит, что для того чтобы найти своего идеального мужчину, необходимо сначала создать его образ в своем воображении.

Картинка о любви в пасьянсе

С увлечением раскладывая пасьянс, она с легким юмором и самоиронией представляет сценарий своей любви. Кого же она ищет? Возможно, своего «Короля Червей», который станет для нее не только любимым, но и другом.

Музыка и сатира

Спектакль наполнен романтическими мелодиями и сатирическими элементами, что делает его привлекательным как для любителей музыки, так и для ценителей острого слова. Это своеобразное продолжение спектакля «Демоническая Женщина» создано тем же талантливым творческим коллективом и обязательно удивит зрителей.

Спектакль идет с антрактом, что позволит вам насладиться атмосферой и поразмыслить о своих идеалах в любви.