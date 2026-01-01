Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальный мужчина
Киноафиша Идеальный мужчина

Спектакль Идеальный мужчина

16+
Возраст 16+

О спектакле

Идеальный мужчина: комедия о любви и самоиронии

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» зрителей ждет спектакль по рассказам выдающихся русских сатириков Надежды Тэффи и Аркадия Бухова. Постановка «Демоническая Женщина» переносит нас в атмосферу изысканной эпохи, где главная героиня, эмансипированная и самостоятельная, открывает для себя мир романтики и самоиронии.

История о поисках любви

Героиня спектакля — умная и красивая женщина, которая живет в эпоху модерна, но хорошо знакома с стремлениями современных женщин. Она верит, что для того чтобы найти своего идеального мужчину, необходимо сначала создать его образ в своем воображении.

Картинка о любви в пасьянсе

С увлечением раскладывая пасьянс, она с легким юмором и самоиронией представляет сценарий своей любви. Кого же она ищет? Возможно, своего «Короля Червей», который станет для нее не только любимым, но и другом.

Музыка и сатира

Спектакль наполнен романтическими мелодиями и сатирическими элементами, что делает его привлекательным как для любителей музыки, так и для ценителей острого слова. Это своеобразное продолжение спектакля «Демоническая Женщина» создано тем же талантливым творческим коллективом и обязательно удивит зрителей.

Спектакль идет с антрактом, что позволит вам насладиться атмосферой и поразмыслить о своих идеалах в любви.

Купить билет на спектакль Идеальный мужчина

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
12 июня пятница
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Звездочка
0+
Детский Кукольный

Звездочка

31 мая в 11:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
Сказка о царе Салтане
6+
Детский

Сказка о царе Салтане

6 июня в 12:00 Большой театр кукол
от 800 ₽
Летучая мышь
16+
Опера

Летучая мышь

20 июня в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше