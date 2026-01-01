Спектакль Идеальный муж

Комедия по пьесе Оскара Уайльда в театре «Буфф»

Комедия «Идеальный муж» — это ироничное высказывание о политике и общественной морали, а также о любви, которая превосходит всё. Оскар Уайльд создал всего несколько пьес, и каждая из них стала настоящим бриллиантом, полным хлёстких острот и мудрых изречений. Спектакль, который ждет зрителей, задает вопросы о том, что значит быть идеальным мужем и каковы требования к идеальной женщине.

Как может неидеальный муж иметь идеальную жену? Что значит «быть идеальным»? Говорить только правду, не запятнав свою честь, или необходимо видеть реальность, даже если она не идеальна? Ответить на эти вопросы зрителям «Буффа» помогут герои: граф Каверш, лорд Горинг и супружеская чета Чилтерн в течение трех часов сценического времени.

Творческий состав

На сцене свою игру демонстрируют заслуженные артисты РФ: Мурад Султаниязов, Сергей Магиленич и Андрей Соловьев. Роль идеальной жены исполняет Анна Коршук, а идеальную интриганку и шантажистку сыграет Анастасия Славина. Каждое выступление не только красноречивое, но и безупречно элегантное, как и полагается английским аристократам.

Сценография и костюмы

Среди великолепия сценографии выделяются роскошные наряды от «Модного дома Вольдемара Фирера», созданные заслуженным художником РФ Владимиром Фирером, лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит». Это автор сценографии и костюмов для популярных спектаклей, таких как «Распутник» и «Казанова в России».

Танцы и музыка

На протяжении всего спектакля одеяло сценического великолепия укрывает танго — танец, в котором правила условны, а в главной роли выступает только любовь.

Зрителям, любящим театр и комедию, а также интересующимся политикой и общественной моралью, этот спектакль станет непревзойденным событием.