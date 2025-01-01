Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Идеальный муж
Билеты от 2500₽
Киноафиша Идеальный муж

Спектакль Идеальный муж

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Идеальный муж» — блястящая комедия Оскара Уайльда

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Идеальный муж» — блестящую комедию Оскара Уайльда, которая обогащена ловко закрученной интригой и множеством неожиданных ситуаций. Эта постановка обещает не только веселое времяпрепровождение, но и возможность задуматься о сложностях отношений и идеалах, которые мы создаем.

О чем спектакль?

В центре сюжета — история о любви, предательстве и поиске идеала. Главные герои сталкиваются с забавными недоразумениями, которые подчеркивают остроумие и иронию диалогов, характерных для Уайльда. Спектакль задает важные вопросы: возможны ли идеальные отношения? Способны ли мы простить любимым их слабости и несовершенства?

Что ожидать?

Благодаря прекрасному актерскому составу, каждый зритель сможет насладиться тонким английским юмором и мастерством исполнения. «Идеальный муж» — это не просто комедия, а настоящее театральное искусство, которое заставляет смеяться и задумываться одновременно.

Интересные факты

  • «Идеальный муж» была написана в 1895 году и с тех пор стала одной из самых популярных комедий Оскара Уайльда.
  • Пьеса была поставлена на многих сценах мира, включая Бродвей и Лондонский Вест-Энд.
  • Комедия успешно сочетает элементы социальной сатиры и романтической комедии, что делает ее актуальной и сегодня.

Не упустите шанс увидеть этот шедевр театрального искусства и погрузиться в мир остроумия и иронии. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Олег Тополянский
В ролях
Ольга Кирсанова-Миропольская
Ольга Кирсанова-Миропольская
Анна Чурина
Анна Чурина
Сергей Барышев
Сергей Барышев
Сергей Варчук
Сергей Варчук
Дмитрий Белоцерковский
Дмитрий Белоцерковский

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж Идеальный муж

В ближайшие дни

Грязные танцы
12+
Мюзикл
Грязные танцы
26 декабря в 19:00 Театр на Мельникова
от 1000 ₽
Новые похождения Кота в сапогах
6+
Детский Иммерсивный
Новые похождения Кота в сапогах
5 августа в 15:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
10 августа в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше