«Идеальный муж»: Вечная классика Оскара Уайльда в Школе драматического искусства

Пьеса «Идеальный муж» — последняя работа знаменитого драматурга Оскара Уайльда, созданная перед его столкновением с жестокой викторианской моралью. Это произведение было написано в рекордно короткие сроки, как последний глоток воздуха, и соответствует классическому принципу единства места и времени, разворачиваясь в течение всего лишь двадцати четырех часов.

Сюжет и смысл

В пьесе Уайльд, представляя неидеального героя с точки зрения своего времени, создает образ семейной идеальности на фоне экзистенциальных угроз. Смешные, но в то же время серьезные ситуации заставляют зрителей задуматься о ценностях и морали общества.

Мировое признание

«Идеальный муж» была сыграна по всему миру тысячи раз и несколько раз экранизирована в разных странах, включая Германию, СССР, Великобританию и США. Эта пьеса стала настоящей классикой театрального искусства.

Исторический контекст

Интересно, что в первые годы после своей лондонской премьеры имя Оскара Уайльда было табуировано на родине. Долгое время его работы замалчивались, что только добавляло загадочности и привлекательности к его творчеству.

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся пьесу на сцене! Подробности о спектакле и билетах можно узнать на сайте театра.