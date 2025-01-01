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Идеальный маневр
Билеты от 1200₽
Киноафиша Идеальный маневр

Спектакль Идеальный маневр

Постановка
Театральный особняк 18+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Идеальный маневр: на пути к успеху

Нью-Йорк — город мечты, но и город испытаний. Для любой актрисы получить главную роль в пьесе популярного драматурга кажется недостижимой вершиной. Каждая из девушек находит свой путь в борьбе за успех, но оказывается, что даже в условиях острой конкуренции выбрать идеальную кандидатуру непросто.

Поиск той самой
Драматург отчаянно пытается найти исполнительницу, способную воплотить его замысел. Но удастся ли ему встретить «ту самую», которая сможет оживить его пьесу? Какие уловки и стратегии используют актрисы, чтобы добиться желанной роли?

Действующие лица и исполнители:

  • Билли Шейкс — Сергей Горбачев
  • Джулия Уайт — Ксения Попович
  • Сьюзан, секретарша — Дарья Базаркина / Анна Мамонтова
  • Джина Лола — Дарья Пахоменко
  • Бетти Джеймс — Адель Пилосян
  • Филлис Файн — Надежда Будина
  • Джерри, агент — Павел Копьёв
  • Официантка — Дарья Сулина
  • Курьер — Максим Блажко / Азиз Маджидов

Кто в конечном итоге исполнит идеальный маневр, а кому останется лишь наблюдать? Нью-Йорк решает сам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1200 ₽

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