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Идеальное тело
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Спектакль Идеальное тело

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО»: Ода человеческому телу

В нашем современном мире тема тела стала особенно актуальной. Мы живем в эпоху, когда идеалы красоты становятся все более недостижимыми, а стремление к «усовершенствованию» порой принимает крайние формы. Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО» представляет собой глубокое исследование этих вопросов.

Что такое идеальное тело?

На сцене вместе с талантливой Ив Энцлер мы постараемся разобраться в том, что же на самом деле означает «идеальное тело». Зачем мы стремимся к недостижимым стандартам? Почему так важно научиться принимать себя и свое тело? Эти вопросы волнуют многих, и наш спектакль станет местом для открытого диалога.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Мы приглашаем вас взять с собой свои животы, носы, бока, губы и ягодицы — все, что составляет ваше тело. Давайте вместе откроем важные темы и поговорим о том, как мы воспринимаем себя в мире, полном стереотипов и ожиданий.

Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО» — это не просто театральное представление, а глубокая рефлексия на тему самовосприятия и принятия. Мы обещаем вам не только интересный визуальный опыт, но и возможность переосмыслить свои взгляды на тело и красоту.

Не упустите шанс стать частью этой важной дискуссии. Мы ждем вас на спектакле, который, возможно, изменит ваше представление о себе!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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