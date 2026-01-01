Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей
Киноафиша Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка любви на сцене Неоклассик оркестра

Неоклассик оркестр приглашает вас на уникальную программу «Идеальное свидание», созданную как признание в чувствах. Вечер, наполненный музыкальными шедеврами, станет идеальной возможностью пережить все языки любви.

Языки любви через музыку

Психологи выделяют пять языков любви: слова, время, прикосновения, забота и подарки. Однако мы верим, что музыка — это еще один язык любви, способный донести самые искренние чувства без слов. Откройте для себя:

  • Музыку как слова, которые не нужно подбирать.
  • Музыку как время, проведенное только вдвоем.
  • Музыку как прикосновение, когда мурашки бегут по коже.
  • Музыку как заботу, ведь вы дарите друг другу эмоции.
  • Музыку как подарок, который останется с вами навсегда.

Звезды на сцене

В программе прозвучат хиты известных исполнителей: Lady Gaga, Billie Eilish, Whitney Houston, Ed Sheeran, Adele и другие. Также вы услышите саундтреки из любимых фильмов, таких как «Титаник», «La La Land» и «Интерстеллар». Музыка неоклассиков, таких как Людовико Эйнауди и Карл Джenkins, создаст незабываемую атмосферу.

Исполнители вечера

На сцене выступит Нео Классик Оркестр и Нео Классик Хор, усыпанный светом 3000 свечей. За дирижерским пультом — Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории. Вокальные партии исполнят артисты Урал Опера Балет.

Программа концерта

Мы приготовили для вас музыкальную программу, в которой звучат:

  1. Lovely — Billie Eilish
  2. I Will Always Love You — Whitney Houston
  3. Вечная любовь — Charles Aznavour & Mireille Mathieu
  4. My Heart Will Go On — Celine Dion (фильм «Титаник»)
  5. La La Land (Medley / Theme) — Justin Hurwitz (фильм «La La Land»)
  6. Unchained Melody — The Righteous Brothers (фильм «Приведение»)
  7. Опустела без тебя земля — Александра Пахмутова
  8. Эхо любви — Анна Герман
  9. Oh, Pretty Woman — Roy Orbison (фильм «Красотка»)
  10. Perfect — Ed Sheeran
  11. Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper (фильм «Звезда родилась»)
  12. Кометы — Полналюбви
  13. Hello — Adele
  14. Libertango — Astor Piazzolla
  15. Je t’aime — Lara Fabian
  16. Cry Me a River — Michael Bublé
  17. Encore — Florian Christl
  18. Confessa — Adriano Celentano
  19. Palladio — Karl Jenkins
  20. Oh! Darling — The Beatles
  21. Bohemian Rhapsody — Queen
  22. Divenire — Ludovico Einaudi
  23. Interstellar Theme — Hans Zimmer (фильм «Интерстеллар»)
  24. Je reviens te chercher — Dalida
  25. Bad Romance — Lady Gaga

*Порядок исполнения может не совпадать с указанным.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Подарите себе вечер, напоенный музыкой и любовью, которая понимается без слов.

Купить билет на концерт Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
25 июня четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 2000 ₽
16 июля четверг
19:00
Teatro Veneziano Екатеринбург, Розы Люксембург, 4, Покровский пассаж
от 5000 ₽

Фотографии

Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

В ближайшие дни

Карнавальная ночь: дискотека 00х10х
18+
Вечеринка

Карнавальная ночь: дискотека 00х10х

5 января в 23:00 Свобода
от 500 ₽
Nightwish Tribute Show
12+
Рок

Nightwish Tribute Show

20 июня в 19:00 Нирвана
от 1500 ₽
Гарик Погорелов
16+
Поп

Гарик Погорелов

21 ноября в 20:00 Свобода
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше