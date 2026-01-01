Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

Музыка любви на сцене Неоклассик оркестра

Неоклассик оркестр приглашает вас на уникальную программу «Идеальное свидание», созданную как признание в чувствах. Вечер, наполненный музыкальными шедеврами, станет идеальной возможностью пережить все языки любви.

Языки любви через музыку

Психологи выделяют пять языков любви: слова, время, прикосновения, забота и подарки. Однако мы верим, что музыка — это еще один язык любви, способный донести самые искренние чувства без слов. Откройте для себя:

Музыку как слова, которые не нужно подбирать.

Музыку как время, проведенное только вдвоем.

Музыку как прикосновение, когда мурашки бегут по коже.

Музыку как заботу, ведь вы дарите друг другу эмоции.

Музыку как подарок, который останется с вами навсегда.

Звезды на сцене

В программе прозвучат хиты известных исполнителей: Lady Gaga, Billie Eilish, Whitney Houston, Ed Sheeran, Adele и другие. Также вы услышите саундтреки из любимых фильмов, таких как «Титаник», «La La Land» и «Интерстеллар». Музыка неоклассиков, таких как Людовико Эйнауди и Карл Джenkins, создаст незабываемую атмосферу.

Исполнители вечера

На сцене выступит Нео Классик Оркестр и Нео Классик Хор, усыпанный светом 3000 свечей. За дирижерским пультом — Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории. Вокальные партии исполнят артисты Урал Опера Балет.

Программа концерта

Мы приготовили для вас музыкальную программу, в которой звучат:

Lovely — Billie Eilish I Will Always Love You — Whitney Houston Вечная любовь — Charles Aznavour & Mireille Mathieu My Heart Will Go On — Celine Dion (фильм «Титаник») La La Land (Medley / Theme) — Justin Hurwitz (фильм «La La Land») Unchained Melody — The Righteous Brothers (фильм «Приведение») Опустела без тебя земля — Александра Пахмутова Эхо любви — Анна Герман Oh, Pretty Woman — Roy Orbison (фильм «Красотка») Perfect — Ed Sheeran Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper (фильм «Звезда родилась») Кометы — Полналюбви Hello — Adele Libertango — Astor Piazzolla Je t’aime — Lara Fabian Cry Me a River — Michael Bublé Encore — Florian Christl Confessa — Adriano Celentano Palladio — Karl Jenkins Oh! Darling — The Beatles Bohemian Rhapsody — Queen Divenire — Ludovico Einaudi Interstellar Theme — Hans Zimmer (фильм «Интерстеллар») Je reviens te chercher — Dalida Bad Romance — Lady Gaga

*Порядок исполнения может не совпадать с указанным.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Подарите себе вечер, напоенный музыкой и любовью, которая понимается без слов.