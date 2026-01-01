Идеальное свидание. Неоклассик Оркестр и Хор. 3000 свечей

Музыка любви на сцене Неоклассик оркестра
Неоклассик оркестр приглашает вас на уникальную программу «Идеальное свидание», созданную как признание в чувствах. Вечер, наполненный музыкальными шедеврами, станет идеальной возможностью пережить все языки любви.
Языки любви через музыку
Психологи выделяют пять языков любви: слова, время, прикосновения, забота и подарки. Однако мы верим, что музыка — это еще один язык любви, способный донести самые искренние чувства без слов. Откройте для себя:
- Музыку как слова, которые не нужно подбирать.
- Музыку как время, проведенное только вдвоем.
- Музыку как прикосновение, когда мурашки бегут по коже.
- Музыку как заботу, ведь вы дарите друг другу эмоции.
- Музыку как подарок, который останется с вами навсегда.
Звезды на сцене
В программе прозвучат хиты известных исполнителей: Lady Gaga, Billie Eilish, Whitney Houston, Ed Sheeran, Adele и другие. Также вы услышите саундтреки из любимых фильмов, таких как «Титаник», «La La Land» и «Интерстеллар». Музыка неоклассиков, таких как Людовико Эйнауди и Карл Джenkins, создаст незабываемую атмосферу.
Исполнители вечера
На сцене выступит Нео Классик Оркестр и Нео Классик Хор, усыпанный светом 3000 свечей. За дирижерским пультом — Анастасия Моисеева, главный дирижёр симфонического оркестра Уральской консерватории. Вокальные партии исполнят артисты Урал Опера Балет.
Программа концерта
Мы приготовили для вас музыкальную программу, в которой звучат:
- Lovely — Billie Eilish
- I Will Always Love You — Whitney Houston
- Вечная любовь — Charles Aznavour & Mireille Mathieu
- My Heart Will Go On — Celine Dion (фильм «Титаник»)
- La La Land (Medley / Theme) — Justin Hurwitz (фильм «La La Land»)
- Unchained Melody — The Righteous Brothers (фильм «Приведение»)
- Опустела без тебя земля — Александра Пахмутова
- Эхо любви — Анна Герман
- Oh, Pretty Woman — Roy Orbison (фильм «Красотка»)
- Perfect — Ed Sheeran
- Shallow — Lady Gaga & Bradley Cooper (фильм «Звезда родилась»)
- Кометы — Полналюбви
- Hello — Adele
- Libertango — Astor Piazzolla
- Je t’aime — Lara Fabian
- Cry Me a River — Michael Bublé
- Encore — Florian Christl
- Confessa — Adriano Celentano
- Palladio — Karl Jenkins
- Oh! Darling — The Beatles
- Bohemian Rhapsody — Queen
- Divenire — Ludovico Einaudi
- Interstellar Theme — Hans Zimmer (фильм «Интерстеллар»)
- Je reviens te chercher — Dalida
- Bad Romance — Lady Gaga
*Порядок исполнения может не совпадать с указанным.
Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом. Подарите себе вечер, напоенный музыкой и любовью, которая понимается без слов.