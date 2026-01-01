Спектакль IDC Show

Танцевальный фейерверк от IDC в Москве

7 июня 2026 года в Москве состоится уникальное танцевальное событие — IDC SHOW, которое пройдет всего один день! Питерский танцевальный центр IDC представит программу, сочетающую лучшие номера в стиле contemporary, hip-hop, jazz-funk и других направлениях.

Это невероятное шоу заставит зрителей замирать от восторга. 600 талантливых танцовщиков, состоящих из призеров множества чемпионатов России, Китая, ОАЭ, Турции и Казахстана, продемонстрируют свое мастерство на сцене. Их стиль, вкус и способность передавать эмоции во время выступлений поражают и даже самых взыскательных зрителей.

Будьте готовы к ярким танцам, эффектному световому оформлению и захватывающей сценографии. Каждое выступление наполнено чувствами, которые наполнят зал атмосферой настоящего праздника искусства.

Продолжительность шоу — 1,5 часа без антракта. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!