Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
IDC Show
Билеты от 2000₽
Киноафиша IDC Show

Спектакль IDC Show

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Танцевальный фейерверк от IDC в Москве

7 июня 2026 года в Москве состоится уникальное танцевальное событие — IDC SHOW, которое пройдет всего один день! Питерский танцевальный центр IDC представит программу, сочетающую лучшие номера в стиле contemporary, hip-hop, jazz-funk и других направлениях.

Это невероятное шоу заставит зрителей замирать от восторга. 600 талантливых танцовщиков, состоящих из призеров множества чемпионатов России, Китая, ОАЭ, Турции и Казахстана, продемонстрируют свое мастерство на сцене. Их стиль, вкус и способность передавать эмоции во время выступлений поражают и даже самых взыскательных зрителей.

Будьте готовы к ярким танцам, эффектному световому оформлению и захватывающей сценографии. Каждое выступление наполнено чувствами, которые наполнят зал атмосферой настоящего праздника искусства.

Продолжительность шоу — 1,5 часа без антракта. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на спектакль IDC Show

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Любовь без памяти
12+
Мюзикл
Любовь без памяти
28 февраля в 18:00 Vegas City Hall
от 700 ₽
Комедия ошибок
12+
Комедия
Комедия ошибок
29 марта в 18:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1500 ₽
Дон Жуан
16+
Комедия
Дон Жуан
22 апреля в 19:00 Планета КВН
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше