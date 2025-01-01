Концерт ICEGERGERT: Трэп-легенда на Алматинской сцене

ICEGERGERT - талантливый трэп-легионер из Санкт-Петербурга, который добился популярности как основатель промоушена TRAPGLADIATOR. У него в портфолио множество хитов, которые завоевали сердца слушателей. Его треки из альбома Royal Bastards и EP Ave не только попали в чарты всех основных музыкальных стримингов, но и стали настоящими хитами в вертикальных видео.

Знакомьтесь с хитами

Синглы, такие как «Гектор», «Amsterdam», «Casino», «Артитмия» и «Украдём и купим», уже стали знаковыми. Многие из них звучат на лучших радиостанциях и клубах, а также регулярно играются в плейлистах популярных блогеров и исполнителей.

Сотрудничество с известными артистами

ICEGERGERT имеет в своем арсенале совместные треки с такими звездами, как Баста, Брутто и Гуф, а также с молодыми исполнителями, такими как SEEMEE, Miidas и A-THIS. Эти коллаборации подтверждают его влияние и популярность в музыкальном мире.

Рекомендации для зрителей

Мы советуем приходить на концерт в удобное для вас время. Это поможет избежать длинных очередей на входе и обеспечит комфортный проход на мероприятие. Не упустите шанс узнать, почему ICEGERGERT стал настоящим феноменом в мире трэпа. Ждем вас на концерте!