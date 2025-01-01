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Icegergert
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Icegergert

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Хип-хоп концерт в клубе «А2»

Не пропустите уникальное событие в мире хип-хопа! В клубе «А2» пройдет концерт, который соберет лучших представителей жанра. Это отличная возможность насладиться живым исполнением и атмосферой, наполненной энергией и ритмом.

Место проведения

Клуб «А2» известен своей отличной акустикой и комфортабельной атмосферой. Расположенный в центре города, он идеально подходит для проведения музыкальных событий. Вы сможете насладиться не только музыкой, но и атмосферой единения с другими любителями хип-хопа.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба и в кассе. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество билетов ограничено. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Дополнительная информация

Во время концерта будут действовать специальные предложения на напитки и закуски. Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру, полному музыки, танцев и отличного настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
20:00 от 2600 ₽

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