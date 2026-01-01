Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Icegergert. Большой сольный концерт
Киноафиша Icegergert. Большой сольный концерт

Icegergert. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Большой концерт Icegergert 

Сольный концерт рэп-артиста Icegergert, который уже успел завоевать сердца поклонников своим уникальным стилем и энергией на сцене. Артист известен не только новыми треками, но и старыми хитами, знакомыми всем фанатам современного рэпа.

На концерте зрители смогут насладиться как свежими композициями, так и популярными песнями, которые стали настоящими гимнами для молодежной аудитории. Выступление обещает быть ярким и насыщенным, что сделает его незабываемым событием для всех любителей рэп-культуры.

Не упустите шанс стать частью большого тура главного молодого рэп-артиста страны! Концерт Icegergert — это не просто музыка, а настоящий музыкальный праздник, который не оставит равнодушным никого.

Купить билет на концерт Icegergert. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
12 марта четверг
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3049 ₽
11 апреля суббота
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 3049 ₽

В ближайшие дни

Музыка для королей и соборов
0+
Классическая музыка
Музыка для королей и соборов
19 марта в 19:00 Свердловская филармония
от 1250 ₽
Dexdbell
18+
Хип-хоп
Dexdbell
6 марта в 18:30 Ц
Билеты
Огненный топор
18+
Рок
Огненный топор
7 марта в 18:00 Нирвана
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше