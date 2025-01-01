Iceberg SoundCloud. Madk1d Club Show

Ночной клубный спектакль от madk1d LIVE!

26 июля вас ждет уникальное музыкальное событие, которое объединит успешных артистов и амбициозных представителей новой эры SC-звука. Это отличный шанс погрузиться в атмосферу современного клубного искусства и насладиться живыми выступлениями талантливых музыкантов.

Что вас ожидает?

В программе вечера:

madk1d DJ Sets

FLÜRR

LEHKOST

DOBRIAZA

UFF CAT

GRAY EYES

Каждый из участников шоу готов представить вам свои самые яркие и запоминающиеся номера. Эта ночь станет настоящим праздником для любителей качественной музыки и динамичных ритмов.

Интересные факты

madk1d уже зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей клубной сцены, а его DJ-сеты всегда привлекают внимание публики. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного события!

Приходите 26 июля и насладитесь ночным клаб шоу с лучшими артистами на одной сцене!