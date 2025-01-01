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Iceberg SoundCloud. Madk1d Club Show
Киноафиша Iceberg SoundCloud. Madk1d Club Show

Iceberg SoundCloud. Madk1d Club Show

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночной клубный спектакль от madk1d LIVE!

26 июля вас ждет уникальное музыкальное событие, которое объединит успешных артистов и амбициозных представителей новой эры SC-звука. Это отличный шанс погрузиться в атмосферу современного клубного искусства и насладиться живыми выступлениями талантливых музыкантов.

Что вас ожидает?

В программе вечера:

  • madk1d DJ Sets
  • FLÜRR
  • LEHKOST
  • DOBRIAZA
  • UFF CAT
  • GRAY EYES

Каждый из участников шоу готов представить вам свои самые яркие и запоминающиеся номера. Эта ночь станет настоящим праздником для любителей качественной музыки и динамичных ритмов.

Интересные факты

madk1d уже зарекомендовал себя как один из самых ярких представителей клубной сцены, а его DJ-сеты всегда привлекают внимание публики. Не пропустите возможность стать частью этого удивительного события!

Приходите 26 июля и насладитесь ночным клаб шоу с лучшими артистами на одной сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
Пространство «Фабрика» Краснодар, Захарова, 7/1
22:00 от 950 ₽

В ближайшие дни

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5 августа в 21:00 The Rock Bar Small Stage
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Шоу «Южная импровизация»
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Шоу «Южная импровизация»
10 августа в 20:00 Оборотень
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