Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ibrahim Tatlıses в Алматы
Киноафиша Ibrahim Tatlıses в Алматы

Ibrahim Tatlıses в Алматы

О концерте

Ибрагим Татлысес: Император турецкой музыки в Алматы

Не упустите уникальную возможность увидеть живое выступление Ибрахима Татлысеса, знаменитого турецкого певца в стиле арабеска. Этот выдающийся артист родился в 1952 году и по праву считается обладателем одного из самых сильных голосов Турции.

Музыкальный стиль и достижения

Ибрагим Татлысес завоевал широкую популярность не только в Турции, но и за ее пределами — в странах Закавказья, Иране, Ираке, а также в арабском мире и Средней Азии. Его музыкальный репертуар включает песни на турецком и курдском, что делает его творчество доступным для широкой аудитории.

Исполнитель «властвует» над своим уникальным голосом, охватывающим несколько диапазонов, что позволяет ему исполнять композиции самых различных жанров. Татлысес четырежды был удостоен награды турецкого музыкального конкурса «Kral TV Muzik Odulleri» в категории «Лучший исполнитель года».

Не упустите свой шанс

Приходите на концерт и насладитесь живым исполнением песен, которые пронзают душу. Ибрагим Татлысес — это не просто певец, а настоящая икона музыки Ближнего Востока. Подарите себе и своим близким вечер, полный эмоций и незабываемых мелодий.

Купить билет на концерт Ibrahim Tatlıses в Алматы

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
20:00
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 20000 ₽

В ближайшие дни

LIFELOVER в Алматы
Кавер Тяжелый рок
LIFELOVER в Алматы
24 апреля в 19:00 Клуб «Жесть»
от 17000 ₽
SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!
Вечеринка
SUNRISE BAND — Hits of 90s–2000s в Музкафе!
27 февраля в 20:00 Музкафе
от 7000 ₽
ICEGERGERT
Хип-хоп
ICEGERGERT
3 апреля в 19:00 Motor Club Almaty
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше