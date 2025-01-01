Цирковое шоу «И100рия» — Путешествие по истории отечественного цирка в Большом Московском цирке

Режиссер-постановщик: Аскольд Запашный

Балетмейстер: Дарья Пурчинская

Художник: Надежда Русс

Режиссер клоунады: Андрей Шарнин

Шоу Аскольда Запашного к 100-летию цирка

Спектакль «И100рия» посвящен 100-летию отечественного цирка. Это не просто событие, а важный повод оглянуться назад, осознать свое место в истории и заглянуть в будущее. Формально юбилейная дата пришлась на 2019 год, когда компания Росгосцирк отметила её грандиозным гала-шоу под руководством Гии Эрадзе. В этом шоу принимали участие легенды отечественного цирка, а трансляцию провел Первый канал — событие, которое произошло, пожалуй, впервые за последние 30 лет.

Путешествие во времени

Авторы спектакля создали «И100рию» как уникальное путешествие во времени — от эпохи площадного цирка до неизвестного цирка будущего. В ходе действия зрители увидят отсылки к различным историческим периодам, включая цирк военного времени и эпоху социалистического реализма. Интересно, что старый цирк предстаёт в виде италообразных арлекинов, хотя можно было бы ожидать и родных скоморохов. В этом контексте фактическая точность отходит на второй план.

Главные герои и их приключения

В центре истории — мальчик-подросток и две девочки, которые заглядывают в огромную библиотеку. В ней они находят ту самую книгу, где содержится информация о прошлом отечественного цирка, хотя, строго говоря, единой внятной книги, охватывающей всю историю цирка после 1919 года, не существует. Но именно эта книга открывает перед героями завесу о будущем.

Не пропустите уникальное цирковое шоу «И100рия» — это не только зрелище, но и возможность задуматься о богатой истории и будущем отечественного цирка!