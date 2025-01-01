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И100рия
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Киноафиша И100рия

Спектакль И100рия

Краткая история цирка
Постановка
Большой Московский цирк 0+
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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Цирковое шоу «И100рия» — Путешествие по истории отечественного цирка в Большом Московском цирке

Режиссер-постановщик: Аскольд Запашный

Балетмейстер: Дарья Пурчинская

Художник: Надежда Русс

Режиссер клоунады: Андрей Шарнин

Шоу Аскольда Запашного к 100-летию цирка

Спектакль «И100рия» посвящен 100-летию отечественного цирка. Это не просто событие, а важный повод оглянуться назад, осознать свое место в истории и заглянуть в будущее. Формально юбилейная дата пришлась на 2019 год, когда компания Росгосцирк отметила её грандиозным гала-шоу под руководством Гии Эрадзе. В этом шоу принимали участие легенды отечественного цирка, а трансляцию провел Первый канал — событие, которое произошло, пожалуй, впервые за последние 30 лет.

Путешествие во времени

Авторы спектакля создали «И100рию» как уникальное путешествие во времени — от эпохи площадного цирка до неизвестного цирка будущего. В ходе действия зрители увидят отсылки к различным историческим периодам, включая цирк военного времени и эпоху социалистического реализма. Интересно, что старый цирк предстаёт в виде италообразных арлекинов, хотя можно было бы ожидать и родных скоморохов. В этом контексте фактическая точность отходит на второй план.

Главные герои и их приключения

В центре истории — мальчик-подросток и две девочки, которые заглядывают в огромную библиотеку. В ней они находят ту самую книгу, где содержится информация о прошлом отечественного цирка, хотя, строго говоря, единой внятной книги, охватывающей всю историю цирка после 1919 года, не существует. Но именно эта книга открывает перед героями завесу о будущем.

Не пропустите уникальное цирковое шоу «И100рия» — это не только зрелище, но и возможность задуматься о богатой истории и будущем отечественного цирка!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
24 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽
27 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
30 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
31 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽
6 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
7 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
13 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
14 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
20 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
21 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
24 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
27 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
28 сентября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
1 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
4 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
5 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
8 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
11 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
12 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
15 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
18 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
19 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
22 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
25 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
26 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
29 октября
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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