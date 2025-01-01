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И все заверте...
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Спектакль И все заверте...

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

И все заверте...: жизнь в коммуналке

Театральная студия АДТиК ЗФО представляет спектакль «И все заверте...», музыкальное путешествие по страницам произведений Аверченко, Зощенко, Хармса и Тэффи. Эта постановка — ода коммунальному быту, где каждый день — это история о смехе, слезах и любви.

Коллективная семья на сцене

Михаил Зощенко однажды сказал: «Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираться в своей домашней крепости». Этот спектакль — именно такая коммуналка, где переплетаются судьбы и эмоции, создавая уникальный мир, полный живых чувств.

Таланты нового поколения

Студенты 4 курса мастерской К.В. Телегина, под руководством актера театра «Красный факел» Дениса Ганина, воплощают на сцене эту многогранную историю, демонстрируя свежий взгляд на классику.

 

В ролях
Режиссер спектакля – актер театра «Красный факел» Денис Ганин.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 700 ₽

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