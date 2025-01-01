И все заверте...: жизнь в коммуналке

Театральная студия АДТиК ЗФО представляет спектакль «И все заверте...», музыкальное путешествие по страницам произведений Аверченко, Зощенко, Хармса и Тэффи. Эта постановка — ода коммунальному быту, где каждый день — это история о смехе, слезах и любви.

Коллективная семья на сцене

Михаил Зощенко однажды сказал: «Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираться в своей домашней крепости». Этот спектакль — именно такая коммуналка, где переплетаются судьбы и эмоции, создавая уникальный мир, полный живых чувств.

Таланты нового поколения

Студенты 4 курса мастерской К.В. Телегина, под руководством актера театра «Красный факел» Дениса Ганина, воплощают на сцене эту многогранную историю, демонстрируя свежий взгляд на классику.