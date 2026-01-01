Республиканский немецкий драматический театр в Алматы представляет свою новую постановку «И все про… Войцек». Спектакль рассказывает про глубокие внутренние переживания солдата Франца Войцека, который оказывается на грани срыва из-за безжалостных экспериментов, проводимых доктором, и предательства своей возлюбленной Марии.
Сюжет сосредоточен на трагическом падении главного героя, который с каждым днем всё больше теряет рассудок. Драматические события и эмоциональная сила спектакля заставляют зрителей задуматься о морали, жестокости и социальном отчуждении. Эта история не оставит равнодушными ни одного зрителя.
В спектакле задействованы талантливые актеры:
Не упустите возможность увидеть эту постановку, которая затрагивает важные темы и выводит на свет сложные аспекты человеческой природы.