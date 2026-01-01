Оповещения от Киноафиши
И все про… Войцек
Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 1 час 45 мин

О спектакле

Трагический спектакль по пьесе Георга Бюхнера в Немецком театре Алматы

Республиканский немецкий драматический театр в Алматы представляет свою новую постановку «И все про… Войцек». Спектакль рассказывает про глубокие внутренние переживания солдата Франца Войцека, который оказывается на грани срыва из-за безжалостных экспериментов, проводимых доктором, и предательства своей возлюбленной Марии.

Сюжет сосредоточен на трагическом падении главного героя, который с каждым днем всё больше теряет рассудок. Драматические события и эмоциональная сила спектакля заставляют зрителей задуматься о морали, жестокости и социальном отчуждении. Эта история не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Актерский состав

В спектакле задействованы талантливые актеры:

  • Войцек - Владислав Литвин
  • Мария - Татьяна Розенталь, Анна Грушницкая
  • Доктор - Акылхан Алмасов
  • Повар - Изя Беркман
  • Капитан - Нурлыбек Маулезарипов
  • Андрес - Заңғар Ахмет-Қазы
  • Солдаты - Антон Дударев, Илья Рассахацкий
  • Студенты немецкой группы КазНАИ им Т. Жургенова - Алдияр Еркін, Всеволод Гладченко, Виктор Башинский
  • Человек на верху - Алекс Германн

Не упустите возможность увидеть эту постановку, которая затрагивает важные темы и выводит на свет сложные аспекты человеческой природы.

