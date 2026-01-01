Эпистолярная эпоха, когда влюбленные делились своими чувствами через письма, кажется, осталась в прошлом. Жаль? Возможно. В этом зрительном произведении есть возможность вновь ощутить атмосферу романтики, которая окутывает сердца любящих, когда слова превращаются в чувства.
Приглашаем вас стать свидетелями «письмописания» в ожидании главного героя!
А Онегина все нет и нет...
В спектакле участвуют:
Спектакль представляет собой результат работы студентов 2 курса КазНАИ имени Т. Жургенова, которые воссоздают на сцене атмосферу класcической литературы, адаптируя её для современного зрителя.