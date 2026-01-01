Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
И все про... Онегин
Киноафиша И все про... Онегин

Спектакль И все про... Онегин

Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 2 часа

О спектакле

Спектакль-переосмысление поэмы Пушкина в Немецком драматическом театре

Эпистолярная эпоха, когда влюбленные делились своими чувствами через письма, кажется, осталась в прошлом. Жаль? Возможно. В этом зрительном произведении есть возможность вновь ощутить атмосферу романтики, которая окутывает сердца любящих, когда слова превращаются в чувства.

Приглашаем вас стать свидетелями «письмописания» в ожидании главного героя!

А Онегина все нет и нет...

Кто на сцене?

В спектакле участвуют:

  • Ксения Мукштадт
  • Жанна Кравченко
  • Анна Грушницкая
  • Ольга Ли
  • Александра Башкатова
  • Гульназ Молдахмет
  • Александра Биглер
  • Татьяна Розенталь
  • Ярослава Гребёнкина
  • Рената Клетт / Анастасия Лошманова
  • Заңғар Ахмет-қазы

Участие студентов

Спектакль представляет собой результат работы студентов 2 курса КазНАИ имени Т. Жургенова, которые воссоздают на сцене атмосферу класcической литературы, адаптируя её для современного зрителя.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше