Спектакль по пьесе Шекспира в Алматы

Республиканский немецкий драматический театр в Алматы представляет спектакль «и все про ... ЛИР», который основан на известной пьесе У. Шекспира «Король Лир». Это не просто переосмысленный классический материал, а глубокая и эмоциональная работа, исследующая внутренний мир человека в самые трудные моменты жизни.

Сюжет

Действие происходит в хосписе, где главному герою — Лиру — уже не нужны троны, дворцы и армия. Вокруг него лишь врач, санитары и тени его прошлого. Лир блуждает по лабиринтам воспоминаний, где старые обиды переплетаются с настоящим, превращая каждый день в драму. Врач становится свидетелем этой борьбы, проходя вместе с Лиром его личную историю и сопровождая его в финальный путь.

Тема

Спектакль предлагает интимный взгляд на человеческий дух и его стремление остаться верным себе до последнего дыхания. Это история о борьбе, потере и достоинстве, происходящая на фоне незримо мерцающего света жизни.

Актерский состав

Лир — Александр Дар

Врач — Виталий Куприянов

Корделия — Жанна Кравченко, Александра Биглер

Санитары — Башинский Виктор, Гладченко Всеволод, Еркін Алдияр

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской классики и задуматься о вечных вопросах жизни и смерти.