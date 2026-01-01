Республиканский немецкий драматический театр в Алматы представляет спектакль «и все про ... ЛИР», который основан на известной пьесе У. Шекспира «Король Лир». Это не просто переосмысленный классический материал, а глубокая и эмоциональная работа, исследующая внутренний мир человека в самые трудные моменты жизни.
Действие происходит в хосписе, где главному герою — Лиру — уже не нужны троны, дворцы и армия. Вокруг него лишь врач, санитары и тени его прошлого. Лир блуждает по лабиринтам воспоминаний, где старые обиды переплетаются с настоящим, превращая каждый день в драму. Врач становится свидетелем этой борьбы, проходя вместе с Лиром его личную историю и сопровождая его в финальный путь.
Спектакль предлагает интимный взгляд на человеческий дух и его стремление остаться верным себе до последнего дыхания. Это история о борьбе, потере и достоинстве, происходящая на фоне незримо мерцающего света жизни.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию шекспировской классики и задуматься о вечных вопросах жизни и смерти.