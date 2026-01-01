Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
И вновь о любви
Киноафиша И вновь о любви

Спектакль И вновь о любви

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+

О спектакле

Юбилейная программа Татарского театра «Нур»

Татарский театр «Нур» приглашает всех ценителей театрального искусства на специальную программу, посвященную 30-летию своего существования. На этом мероприятии зрители смогут увидеть выступления как заслуженных артистов Башкортостана, так и молодых, но не менее талантливых актеров театра.

Что вас ждет на программе?

В программе запланированы удивительные вокальные номера и яркие отрывки из известных спектаклей. Каждое выступление станет настоящим подарком для любителей театра.

История театра в каждом слове

Зрители смогут узнать историю создания и становления театра из уст самих артистов. Эпизоды из актерской жизни придадут мероприятию особую уникальность и тепло. Это действительно отличная возможность не только насладиться искусством, но и прикоснуться к истории театра.

Не упустите шанс провести вечер в уютной, семейной атмосфере. Приходите и станьте частью этого знаменательного события!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше