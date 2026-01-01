Юбилейная программа Татарского театра «Нур»

Татарский театр «Нур» приглашает всех ценителей театрального искусства на специальную программу, посвященную 30-летию своего существования. На этом мероприятии зрители смогут увидеть выступления как заслуженных артистов Башкортостана, так и молодых, но не менее талантливых актеров театра.

Что вас ждет на программе?

В программе запланированы удивительные вокальные номера и яркие отрывки из известных спектаклей. Каждое выступление станет настоящим подарком для любителей театра.

История театра в каждом слове

Зрители смогут узнать историю создания и становления театра из уст самих артистов. Эпизоды из актерской жизни придадут мероприятию особую уникальность и тепло. Это действительно отличная возможность не только насладиться искусством, но и прикоснуться к истории театра.

Не упустите шанс провести вечер в уютной, семейной атмосфере. Приходите и станьте частью этого знаменательного события!